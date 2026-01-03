  1. Clients Privés
Basketball - SBL Sans pitié, Olympic pulvérise Lausanne 88-41

ATS

3.1.2026 - 20:00

Trop timides les Foxes. A domicile pour le compte de la 14e journée de SBL, Pully Lausanne a été battu 88-41 par Fribourg Olympic.

Le joueur fribourgeois Chimezie Offurum en action. (Archives)
Le joueur fribourgeois Chimezie Offurum en action. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 20:00

Les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas fait de détails, ils menaient de trente points à la pause (51-21). Aucun Vaudois n'a franchi la barre des 10 points avec Yoan Granvorka comme meilleur compteur avec 9 unités. Les Foxes ont tiré à 20% de réussite (14-69)!

SBL. Le champion corrigé : Genève subit la loi de Fribourg

SBLLe champion corrigé : Genève subit la loi de Fribourg

Côté Olympic, Chimezie s'est amusé avec 21 points et 12 rebonds. Arnaud Cotture a sorti 5 contres pour le leader du championnat.

Basketball - SBL. Fribourg Olympic poursuit son sans-faute

Basketball - SBLFribourg Olympic poursuit son sans-faute

Dans l'autre partie de la soirée, Union Neuchâtel a dominé les Starwings à Birsfelden 95-89. Marshall Walters (34 pts), Jaylen Mcmanus (28) et Diego Roman (19) ont tenu les Bâlois à bout de bras, mais cinq Neuchâtelois ont inscrit plus de 11 points, dont Justin Hill avec ses 33 points.

