Trop timides les Foxes. A domicile pour le compte de la 14e journée de SBL, Pully Lausanne a été battu 88-41 par Fribourg Olympic.

Le joueur fribourgeois Chimezie Offurum en action. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les joueurs de Thibaut Petit n'ont pas fait de détails, ils menaient de trente points à la pause (51-21). Aucun Vaudois n'a franchi la barre des 10 points avec Yoan Granvorka comme meilleur compteur avec 9 unités. Les Foxes ont tiré à 20% de réussite (14-69)!

Côté Olympic, Chimezie s'est amusé avec 21 points et 12 rebonds. Arnaud Cotture a sorti 5 contres pour le leader du championnat.

Dans l'autre partie de la soirée, Union Neuchâtel a dominé les Starwings à Birsfelden 95-89. Marshall Walters (34 pts), Jaylen Mcmanus (28) et Diego Roman (19) ont tenu les Bâlois à bout de bras, mais cinq Neuchâtelois ont inscrit plus de 11 points, dont Justin Hill avec ses 33 points.