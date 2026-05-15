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SBL Fribourg Olympic à trois victoires d’un triplé historique

ATS

15.5.2026 - 15:34

Olympic est à trois succès du triplé SBL Cup/Coupe de Suisse/Championnat. Les Fribourgeois retrouvent les Lions de Genève dès samedi en finale des play-off de SBL.

Le triplé en ligne de mire pour Thibaut Petit et ses hommes.
Le triplé en ligne de mire pour Thibaut Petit et ses hommes.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.05.2026, 15:34

L'heure de la revanche a enfin sonné pour la troupe du coach Thibaut Petit. Privé d'un septième titre consécutif de champion par son grand rival un an plus tôt en finale (3-1), Olympic a l'occasion de conclure en beauté un exercice 2025/26 quasi parfait.

Si tout n'a pas été simple en coulisses, avec l'arrivée d'un nouveau président (Patrick Grobéty) puis d'un nouvel actionnaire majoritaire (Pascal Gross) qui ont assuré l'avenir financier du club, Fribourg a survolé jusqu'ici cette saison 2025/26. Natan Jurkovitz et Cie n'ont subi qu'une défaite sur la scène nationale, il y a plus de cinq mois face à Union Neuchâtel en phase préliminaire du championnat.

Olympic a depuis eu l'occasion de prendre sa revanche face aux Unionistes, qu'il a dominés en finale de la Patrick Baumann Swiss Cup (Coupe de Suisse) en avril. Le club le plus titré du pays avait auparavant raflé le premier trophée mis en jeu cette saison, la SBL Cup (Coupe de la Ligue), en battant les Lions de Genève en finale début février.

Mais cet exercice ne sera une pleine réussite que si les Fribourgeois reprennent également la main en championnat, où ils visent un 23e sacre. Ils abordent en tout cas en pleine confiance cette finale, après avoir sorti tant Monthey-Chablais que Pully Lausanne en trois matches dans ces play-off.

Offurum en pleine forme

Olympic s'appuie notamment sur l'ailier américain Chimezie Offurum (21,3 points et 6,3 rebonds en moyenne dans ces play-off), lequel reste sur un match de rêve (25 points à 100% au tir et 100% au lancer franc) dans l'acte III face aux Foxes. Mais quatre autres Fribourgeois tournent à 10 points ou plus dans ces séries finales.

L'effectif genevois est légèrement moins homogène. Cinq Lions affichent néanmoins également au moins 10 points de moyenne par match dans ces play-off, dont l'arrière fribourgeois Boris Mbala (16,6 points).

Le rendement de Jaqualyn Galbraith (16,5 points en moyenne en play-off) risque d'être déterminant pour les hommes du coach Patrick Pembele, qui ont déjà connu deux défaites dans cette phase finale (une face à Nyon, une face aux Starwings). Mais s'il y a une équipe capable de faire plier Olympic, c'est bien Genève.

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