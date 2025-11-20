  1. Clients Privés
Basketball En difficulté, Fribourg Olympic change de propriétaire

ATS

20.11.2025 - 10:06

En difficulté financière, Fribourg Olympic change de propriétaire. Mercredi soir, l'Assemblée générale extraordinaire a approuvé la vente d'une partie des parts à l'investisseur fribourgeois de 60 ans, Pascal Gross.

En difficulté financière, Fribourg Olympic change de propriétaire.
En difficulté financière, Fribourg Olympic change de propriétaire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 10:06

La société FOB Management SA cède 70% de ses parts à XXL Sport Invest, entité créée par l'entrepreneur d'Ecuvillens. Le président Patrick Grobéty poursuit son travail à la tête du club.

Pascal Gross a mis 250'000 francs sur la table pour cette acquisition. Le club est endetté à hauteur de 172'000 francs. Le nouveau propriétaire veut que le club retrouve les sommets dans toutes les compétitions et joue l'Europe. Il entend aussi engager un manager général, comme on peut le lire dans une interview accordée à «La Liberté».

