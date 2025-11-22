  1. Clients Privés
SBL Fribourg Olympic démarre parfaitement le deuxième tour

ATS

22.11.2025 - 19:52

Fribourg Olympic a entamé de manière idéale le 2e tour du championnat de SBL messieurs. Les joueurs de Thibaut Petit ont écrasé les Starwings 110-76 samedi à St-Léonard pour cueillir leur neuvième succès en neuf matches.

Fribourg Olympic écrase les Starwings 110-76 et enchaîne un 9e succès.
Fribourg Olympic écrase les Starwings 110-76 et enchaîne un 9e succès.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 19:52

Bryan Colon (23 points en 26' de jeu) et ses équipiers n'ont pas laissé planer le moindre doute devant leur public. Les Fribourgeois ont inscrit les 9 premiers points du match, et comptaient déjà 18 longueurs d'avance à l'issue du premier quart-temps (29-11). Ils n'ont jamais desserré leur étreinte.

Dauphins des Fribourgeois au classement, les Lions de Genève ont également décroché un succès aisé, leur septième au total en neuf sorties. Emmené par un excellent Yuri Solca (16 points, 12 rebonds, 6 assists et 3 interceptions, en 25' de jeu), le champion en titre s'est imposé 85-55 face à la lanterne rouge Lugano.

