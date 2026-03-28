Les Lions de Genève se sont inclinés 88-69 chez le leader Fribourg Olympic samedi en SBL. Les joueurs de Thibaut Petit menaient déjà de dix longueurs à la pause, notamment grâce à un Chimezie Offurum en grande forme (26 points, 6 rebonds).

Fribourg fait la différence avant la pause et s’impose largement. Keystone

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Alors qu'il ne reste que deux journées à disputer avant les play-off, Fribourg est largement en tête au classement avec huit longueurs d'avance sur les Genevois, deuxièmes avec 36 points. Troisième provisoire avec 26 unités, Union Neuchâtel a concédé sa dixième défaite de la saison à Massagno 99-87. Les Neuchâtelois ont cependant bien réagi après une première mi-temps ratée, où ils ont compté jusqu'à 23 points de retard sur les Tessinois.