Fribourg Olympic est allé chercher une 8e SBL Cup à Clarens. Le champion de Suisse a facilement dominé Vevey Riviera 103-82.

Le top scorer fribourgeois Eric Nottage (à gauche) lutte pour le ballon avec le joueur veveysan Thomas Jurkovitz (à droite)lors de la finale homme de Swiss Basketball League Cup. KEYSTONE

Qui dit année paire, dit victoire d'Olympic à la fin janvier. Comme en 2018, 2020 et 2022, le club de St-Léonard a remporté son premier trophée de la saison sur les bords du Léman.

Et il n'y a pas franchement eu match. Hormis un très court instant en début de partie (7-9 à la 4e), les Veveysans n'ont pas trouvé la solution et se sont cassé les dents sur le bloc fribourgeois. Comme toutes les autres équipes au final, puisqu'Olympic compte 17 succès pour aucune défaite en championnat cette saison.

La force de Fribourg, c'est de pouvoir compter sur plusieurs hommes capables de mettre à mal la défense adverse. Et sur des joueurs suisses qui savent prendre leurs responsabilités. On pense ici à Jonathan Kazadi, Natan Jurkovitz (14 pts) ou encore Killian Martin (15 pts). Auteur de 30 points en demi-finale, Kazadi s'est une nouvelle fois distingué avec 19 points en à peine vingt minutes de jeu.

Et quand d'excellents joueurs sont entourés par des Russ Williams (17 pts), Xavier Green (17 pts) ou Cheikh Sané (9 pts/11 rebonds), difficile de rivaliser. Surtout quand les joueurs de Thibaut Petit affichent une adresse de 57% au tir et un beau 12/25 à 3 pts. Et de l'autre côté du parquet, les Fribourgeois ont aussi fait le job. La défense de Thibaut Petit a parfois étouffé les Vaudois, au point que ceux-ci n'ont pas réussi à créer quelque chose en 24 secondes.

Dubas impérial mais trop seul

En face, Jonathan Dubas, Ikenna Ndugba (19 pts) et Takal Molson (16 pts) ont été les seuls à pouvoir contrecarrer les avancées fribourgeoises. Fort de ses 23 points et 8 rebonds, l'intérieur vaudois a été dominant. Mais comme sous la houlette de Petar Aleksic, les Olympiens ont dominé aux rebonds (40 à 20).

Battu l'an dernier au même stade par Massagno avec un Thabo Sefolosha rapidement sur la touche, Vevey n'est donc pas parvenu à faire douter la belle machine fribourgeoise et à aller chercher un premier titre depuis 1991. Mais avec les demi-finales de la Coupe de Suisse (le 10 février contre les Lions de Genève) et le championnat où ils sont à la lutte pour la 2e place avec les Lions et Massagno, Vevey a de quoi voir l'avenir avec sérénité.

ats