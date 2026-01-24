  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SBL Fribourg Olympic garde la tête, Genève reste à deux points

ATS

24.1.2026 - 21:53

Le leader Fribourg Olympic s'est imposé 112-85 face à Massagno samedi en SBL messieurs. Son poursuivant des Lions de Genève, également vainqueur contre Nyon 99-84, est maintenu à deux points avec un match de plus.

Le leader fribourgeois maintient son avance sur Genève (image d’archives).
Le leader fribourgeois maintient son avance sur Genève (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 21:53

Au classement, Fribourg mène le bal avec 28 points en 15 rencontres. Battus à trois reprises depuis le début de la saison, les Genevois sont juste derrière avec 26 unités, devant Union Neuchâtel qui compte 18 points avant sa rencontre dimanche contre Pully Lausanne.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Monthey-Chablais s'est incliné face à Bâle 75-73 pour la quatrième fois en cinq rencontres. Victorieux sur le fil mercredi à Nyon 85-84, le club valaisan n'est pas parvenu à enchaîner et reste à quatre victoires cette saison (8 pts) et une 7e place au classement.

Les plus lus

Trump menace à nouveau son voisin canadien
7 conseils pour conduire en toute sécurité
Mbappé porte le Real et lui offre la première place provisoire
Berne veut faire toute la lumière sur l'incendie
Un second Américain tué par des agents fédéraux
Un point qui laisse Sion et Lucerne sur leur faim