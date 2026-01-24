Le leader Fribourg Olympic s'est imposé 112-85 face à Massagno samedi en SBL messieurs. Son poursuivant des Lions de Genève, également vainqueur contre Nyon 99-84, est maintenu à deux points avec un match de plus.

Le leader fribourgeois maintient son avance sur Genève (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au classement, Fribourg mène le bal avec 28 points en 15 rencontres. Battus à trois reprises depuis le début de la saison, les Genevois sont juste derrière avec 26 unités, devant Union Neuchâtel qui compte 18 points avant sa rencontre dimanche contre Pully Lausanne.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Monthey-Chablais s'est incliné face à Bâle 75-73 pour la quatrième fois en cinq rencontres. Victorieux sur le fil mercredi à Nyon 85-84, le club valaisan n'est pas parvenu à enchaîner et reste à quatre victoires cette saison (8 pts) et une 7e place au classement.