Fribourg Olympic est qualifié pour le second tour de l'Europe Cup. Deuxième de son groupe, le champion de Suisse a dominé Anvers 102-84 dans le sixième et dernier match de cette phase de saison régulière.

Gagner pour avoir le droit d'aller plus loin. Gagner pour faire partie des six meilleurs deuxièmes (sur 10). Gagner pour que ce qui se passe sur le terrain fasse oublier ce qui se passe en coulisses à Fribourg avec des démissions en cascade.

A domicile, les hommes de Thibaut Petit ont réussi leur mission et se sont qualifiés pour la suite de la compétition en faisant partie des six meilleurs deuxièmes grâce à un +75 qui a fait la différence.

Les Fribourgeois ont commencé pied au parquet et ont compté jusqu'à 22 points d'écart à la mi-temps (52-30). Ils ont tout de même connu un immense coup de chaud lors du troisième quart lorsque les Belges sont revenus à cinq longueurs (57-52, 26e). Il a fallu que le coach d'Olympic remobilise ses troupes.

Et Eric Nottage a pris son équipe sur ses épaules en inscrivant 10 points sur 12, afin de redonner de l'air et un joli coussin d'avance. Nottage a fini avec 20 points, tout comme Anthony Williams. Kazadi, Jurkovitz, Offurum et Cotture ont eux aussi inscrit au moins 10 points.

