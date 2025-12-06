Fribourg Olympic poursuit son sans-faute en tête de la SB League. Les Fribourgeois ont facilement disposé de Nyon (108-74) samedi à l'occasion de la 10e journée du championnat.

Fribourg Olympic poursuit son sans-faute en tête de la SB League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le score était déjà largement en faveur des visiteurs à la mi-temps (50-29). Leur taux de réussite derrière l'arc (51%) leur a facilité la tâche pour signer un dixième succès consécutif en championnat.

Champions en titre, les Lions de Genève ont eux aussi fêté une victoire samedi, sur le parquet des Starwings de Bâle (73-63). Avec deux défaites au compteur, ils pointent toujours à quatre longueurs de Fribourg au classement.

Dans les autres rencontres du jour, Union Neuchâtel est allé s'imposer au Tessin contre Lugano (88-57) et Pully-Lausanne a battu de peu Monthey à domicile (98-94).