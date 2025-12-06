  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball - SBL Fribourg Olympic poursuit son sans-faute

ATS

6.12.2025 - 20:21

Fribourg Olympic poursuit son sans-faute en tête de la SB League. Les Fribourgeois ont facilement disposé de Nyon (108-74) samedi à l'occasion de la 10e journée du championnat.

Fribourg Olympic poursuit son sans-faute en tête de la SB League.
Fribourg Olympic poursuit son sans-faute en tête de la SB League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.12.2025, 20:21

Le score était déjà largement en faveur des visiteurs à la mi-temps (50-29). Leur taux de réussite derrière l'arc (51%) leur a facilité la tâche pour signer un dixième succès consécutif en championnat.

Champions en titre, les Lions de Genève ont eux aussi fêté une victoire samedi, sur le parquet des Starwings de Bâle (73-63). Avec deux défaites au compteur, ils pointent toujours à quatre longueurs de Fribourg au classement.

Dans les autres rencontres du jour, Union Neuchâtel est allé s'imposer au Tessin contre Lugano (88-57) et Pully-Lausanne a battu de peu Monthey à domicile (98-94).

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»
«Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !
Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie