Fribourg Olympic est toujours un fringant leader de SB League. Les Fribourgeois, larges vainqueurs 101-69, n'ont laissé aucune chance à Monthey samedi.

Bryan Colon a inscrit 15 points contre Monthey (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une semaine après avoir remporté la SBL Cup, les joueurs de Thibaut Petit ont poursuivi sur leur lancée en ne faisant qu'une bouchée des Sangliers. Ils ont notamment pu compter sur les 26 points de Jonathan Kazadi, diablement adroit au tir (10/13, dont 4/5 à trois points).

Au classement, Fribourg compte 4 points d'avance sur les Lions de Genève, champions de Suisse en titre, et 10 sur Union Neuchâtel. Les Unionistes sont quant à eux sortis vainqueurs d'une orgie de paniers contre Massagno à la Riveraine (99-92).