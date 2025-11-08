Fribourg Olympic poursuit son sans-faute! Victorieux 121-85 de Massagno à domicile, les joueurs de Thibaut Petit ont cueilli leur septième succès en sept rencontres.

Fribourg Olympic enchaîne une septième victoire consécutive. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il s’est dessiné d’entrée de jeu avec un premier quarter remporté 24-18. Auteur de 28 points avec un temps de jeu pourtant réduit à 20’28’’, Bryan Colon s’est avancé comme l’homme fort de ce match à sens unique.

A Nyon, les Lions de Genève ont, pour leur part, fêté une sixième victoire en huit rencontres. Ils se sont imposés 94-81 dans une rencontre marquée par les performances de choix du Nyonnais Karl Chavis (32 points) et du Genevois Isaiah Williams (31 points). Enfin à Birsfelden, Monthey s’est incliné sur le fil 80-76.