Pas de miracle pour Fribourg Olympic en quarts de finale des qualifications pour la Ligue des Champions. Opposés à l'Elan Châlon, les hommes de Thibaut Petit se sont inclinés 107-80 à Samokov.

Natan Jurkovitz a été le meilleur marqueur du côté fribourgeois (archive). IMAGO/Eibner

Keystone-SDA ATS

En Bulgarie, les vice-champions de Suisse n'ont pas trouvé de solution pour freiner l'arrière canadien Nate Darling qui a enquillé 25 pts en un peu plus de 20 minutes. Jeremiah Hill (18 pts) et Yohan Choupas (17) ont aussi participé à la fête.

Côté fribourgeois, Jurkovitz (15) et Cotture (14) ont tenu la baraque, mais il a manqué un petit peu de tout. Olympic a surtout perdu trop de ballons (21) pour seulement 4 interceptions. Les Français ont volé 10 ballons contre seulement 9 turnovers.