  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball Fribourg Olympic trop juste face à Châlon en Ligue des champions

ATS

20.9.2025 - 17:35

Pas de miracle pour Fribourg Olympic en quarts de finale des qualifications pour la Ligue des Champions. Opposés à l'Elan Châlon, les hommes de Thibaut Petit se sont inclinés 107-80 à Samokov.

Natan Jurkovitz a été le meilleur marqueur du côté fribourgeois (archive).
Natan Jurkovitz a été le meilleur marqueur du côté fribourgeois (archive).
IMAGO/Eibner

Keystone-SDA

20.09.2025, 17:35

En Bulgarie, les vice-champions de Suisse n'ont pas trouvé de solution pour freiner l'arrière canadien Nate Darling qui a enquillé 25 pts en un peu plus de 20 minutes. Jeremiah Hill (18 pts) et Yohan Choupas (17) ont aussi participé à la fête.

Côté fribourgeois, Jurkovitz (15) et Cotture (14) ont tenu la baraque, mais il a manqué un petit peu de tout. Olympic a surtout perdu trop de ballons (21) pour seulement 4 interceptions. Les Français ont volé 10 ballons contre seulement 9 turnovers.

Les plus lus

«Les grandes fortunes» doivent être «mises à contribution» pour le budget 2026
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais
Stan Wawrinka jette l’éponge juste avant sa demi-finale
L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque