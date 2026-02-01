  1. Clients Privés
SBL Cup Fribourg Olympic renverse Genève et garde sa couronne

ATS

1.2.2026 - 18:20

Renversant Fribourg Olympic! Les Fribourgeois ont conservé leur trophée de SBL Cup dimanche à Montreux en battant les Lions de Genève sur le score de 87-77.

Les Fribourgeois ont renversé la table dans les dernières minutes à Montreux.
Les Fribourgeois ont renversé la table dans les dernières minutes à Montreux.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 18:20

01.02.2026, 18:23

Battu par Genève lors des dernières finales du Championnat et de la Coupe de Suisse, Olympic a donc conservé sa mainmise sur la SBL Cup. Mais le club fribourgeois a dû s'employer pour aller chercher son dixième sacre dans cette compétition.

Malmenés par les Lions dans le troisième quart-temps (27-16), maladroits sur la ligne des lancers francs, les joueurs de Thibaut Petit ont dû attendre la fin du match pour renverser la table. Ils ont toutefois été bien aidés par les expulsions pour cinq fautes de Juwann James et Boris Mbala, deux titulaires genevois.

Un partiel de 19-2

Mené 75-68 à 6'10 de la sirène finale, Fribourg a réussi un partiel de 19-2 dans les dernières minutes pour faire plier la troupe de Patrick Pembele. Discret jusqu'alors, Natan Jurkovitz a égalisé à 77-77 avant que Chimezie Offurum et Jonathan Williams ne s'allient pour plier l'affaire. Les deux hommes ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec respectivement 23 et 18 points au compteur.

Déjà embêté par Union Neuchâtel en demi-finale (89-82), Fribourg prend donc l'ascendant sur Genève, son dauphin au classement de SB League, à l'approche des échéances de fin de saison. Après avoir été détrôné la saison dernière, Olympic entend bien rassoir sa domination sur le basket suisse.

