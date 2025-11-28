Comme l'an dernier, la saison de Coupe du monde commence par une victoire de Frida Karlsson. La Suédoise a remporté le 10 km classique lors de l'ouverture de Ruka.

FRIDA KARLSSON VINNER VÄRLDSCUPPREMIÄREN I RUKA! 🏆 pic.twitter.com/IDWudgPFyg — Viaplay Vinter (@ViaplayVinter) November 28, 2025

Karlsson s'est imposée dans le nord de la Finlande avec une bonne dizaine de secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, qui a empêché un triplé suédois. Derrière elle, Moa Ilar et Ebba Andersson, deux compatriotes de Karlsson, ont complété le quatuor de tête. Jessie Diggins, la vainqueure américaine du classement général de la Coupe du monde des deux derniers hivers, a entamé sa saison d'adieu avec une 5e place.

La Suissesse Nadine Fähndrich a renoncé à prendre le départ, la Lucernoise se concentrant sur le sprint de samedi. La médaillée de bronze des Championnats du monde 2025 de la spécialité avait terminé deuxième du classement général de la discipline la saison dernière, comme en 2021 et 2023.

Le meilleur résultat des quatre Suissesses au départ a été réalisé par Nadja Kälin, qui s'est classée 16e, à un peu plus d'une minute de la vainqueure, tandis que deux autres Suissesses, Anja Weber (20e) et Giuliana Werro (30e), se sont classées dans le top 30.