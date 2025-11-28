  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski de fond Frida Karlsson répète sa performance de l’an dernier, Valerio Grond meilleur Suisse

ATS

28.11.2025 - 12:06

Comme l'an dernier, la saison de Coupe du monde a commencé par une victoire de Frida Karlsson. La Suédoise a remporté le 10 km classique de Ruka vendredi, loin devant les meilleures Suissesses.

Keystone-SDA

28.11.2025, 12:06

28.11.2025, 15:11

Karlsson s'est imposée dans le nord de la Finlande avec une bonne dizaine de secondes d'avance sur la Norvégienne Heidi Weng, qui a empêché un triplé suédois. Derrière elle, Moa Ilar et Ebba Andersson, deux compatriotes de Karlsson, ont complété le quatuor de tête. L'Américaine Jessie Diggins, vainqueure du classement général lors des deux derniers hivers, a elle entamé sa saison d'adieu avec une 5e place.

La Suissesse Nadine Fähndrich a pour sa part renoncé à prendre le départ pour se concentrer sur le sprint de samedi. Pour rappel, la Lucernoise a remporté deux médailles de bronze en sprint et en sprint par équipe (avec Anja Weber) lors des Championnats du monde 2025. Elle a également terminé deuxième du classement de la spécialité la saison dernière, comme en 2023 et 2021.

Par conséquent, le meilleur résultat des quatre Suissesses au départ a été réalisé par Nadja Kälin, qui s'est classée 16e, à un peu plus d'une minute de la vainqueure. Deux autres Suissesses, Anja Weber (20e) et Giuliana Werro (30e), ont terminé dans le top 30.

Grond loin des Norvégiens

Chez les hommes, Valerio Grond a réalisé le meilleur résultat helvétique avec sa 19e place. Le Grison a concédé près de 45 secondes au vainqueur norvégien Martin Nyenget, qui a devancé son compatriote et archidominateur de la discipline Johannes Klaebo d'environ deux secondes. L'étonnant Autrichien Mika Vermeulen a complété le podium.

Les plus lus

Plan choc: Trump offrirait à Poutine une reconnaissance des zones occupées
Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»
Alexandra Rosenfeld donne des détails glaçants sur son ex, Jean Imbert
Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris
Parfum, luxe, pharma... Le portrait des 10 personnes les plus riches de Suisse
Nouvel horaire: le retour du direct Bâle - Lausanne et bien plus