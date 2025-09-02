La sprinteuse américaine Gabby Thomas, triple championne olympique du 200 m, 4x100 m et 4x400 m à Paris, a annoncé mardi qu'elle était blessée. Elle ne participera pas aux Mondiaux à Tokyo (13-21 septembre).

🚨BREAKING: Olympic Champion 🇺🇸Gabby Thomas announces she will miss the 2025 World Athletics Championships due to an achilles injury. 💔 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/duWQ4ocEmc — Travis Miller (@travismillerx13) September 2, 2025

Keystone-SDA ATS

La triple championne olympique a indiqué qu'elle souffrait depuis mai de douleurs au tendon d'Achille qui se sont intensifiées en juillet. «J'ai enfin réalisé que c'est ok d'être humain et de prendre soin de soi», a affirmé Gabby Thomas dans un communiqué partagé à des médias américains.

«En tant qu'athlète, on veut toujours faire le maximum mais parfois, il n'y a rien à faire et on ne peut pas dépasser la blessure. Parfois, il faut faire preuve de patience et prendre la meilleure décision pour le long terme», a-t-elle ajouté dans le communiqué.

Wowow I was a little nervous about sharing my injury news, but I have been met with so much support from partners and track fans. It truly means so much. I love track and can’t wait to get back to myself and racing the best in the world. See you guys soon 🫶🏽 — Gabby Thomas (@itsgabbyt) September 2, 2025

«J'ai déjà hâte de recourir avec les meilleures du monde, à bientôt», a-t-elle ensuite écrit sur son compte Twitter/X.

Qualifiée de justesse

L'Américaine de 28 ans, qui avait débuté tôt sa saison 2025 en participant aux meetings du Grand Slam Track, n'a plus couru depuis début août et les sélections américaines.

Elle avait alors décroché de justesse son billet pour le Japon, en terminant troisième du 200 m en 22''20, à un millième de la quatrième place.

La sprinteuse avait alors déjà évoqué sa blessure au tendon d'Achille, indiquant qu'elle n'avait pas pu s'entraîner pendant plusieurs semaines.