Tirreno-Adriatico Chrono inaugural à 57 km/h : un Ganna de gala pour la 1re étape

ATS

9.3.2026 - 16:18

Filippo Ganna a remporté lundi pour la quatrième fois dans sa carrière le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico disputé à Lido di Camaiore. Meilleur Suisse, Jan Christen (UAE) a terminé à la 14e place avec 39'' de retard sur le vainqueur italien.

Keystone-SDA

09.03.2026, 16:18

Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a bouclé la première étape (11,5km) en 12'08'', soit une vitesse moyenne de 56,8 km/h, pour devancer le Néerlandais Thymen Arensman de 22 secondes et l'Allemand Maximilian Walscheid de 26 secondes. Le double champion du monde du contre-la-montre sur route (2020, 2021) et champion olympique 2021 de poursuite par équipes avait déjà remporté ce chrono inaugural en 2022, 2023 et 2025.

Strade Bianche. Seul au monde, Tadej Pogacar continue d’écrire sa légende

Strade BiancheSeul au monde, Tadej Pogacar continue d’écrire sa légende

Le Mexicain Isaac Del Toro (UAE), favori de cette édition 2026 et 3e samedi des Strade Bianche, a terminé à la 10e place et accuse 36 secondes de retard sur Ganna. Le Slovène Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) qui lance sa saison cette semaine sur les routes italiennes, a signé le 7e temps de la première étape, à 31 secondes de Ganna.

