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Basketball - SBL Les champions en titre dominent Nyon sans forcer leur talent

ATS

22.4.2026 - 22:06

Les Lions de Genève mènent 2-0 dans leur quart de finale de SB League contre Nyon. Les champions de Suisse en titre ont remporté l'acte II mercredi devant leur public du Pommier (91-72).

Le joueur genevois Isaiah Williams a été très important pour les Lions (archives).
Le joueur genevois Isaiah Williams a été très important pour les Lions (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 22:06

Après une première mi-temps complètement en faveur des Lions (45-27), les Vaudois se sont réveillés au retour des vestiaires, revenant à seulement deux longueurs à l'issue du troisième quart-temps (59-57). Mais les Genevois ont appuyé sur l'accélérateur pour de bon dans le dernier «quarter», sous l'impulsion de Boris Mbala (19 points au total) et Isaiah Williams (18).

Basketball. Union Neuchâtel et Fribourg font le break en quart de finale

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Après les victoires de Fribourg (contre Monthey) et Union Neuchâtel (contre Pully-Lausanne) mardi, quatre équipes mènent 2-0 dans ces quarts de finale, car Bâle a également battu une deuxième fois Massagno mercredi soir (92-87).

Basketball - SBL. Fribourg Olympic sans pitié avec Monthey

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