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Basketball - SBL Genève et l'Olympic, main dans la main vers le rendez-vous attendu

ATS

12.5.2026 - 22:34

Genève a remporté sa demi-finale face aux Starwings et jouera le titre de SBL messieurs face à Olympic Fribourg. Mardi à Bâle, les Lions se sont imposés 93-76 et ont mis un terme à cette série lors de l'acte IV.

Keystone-SDA

12.05.2026, 22:34

Après avoir fait jeu égal lors des deux premières périodes, les Starwings ont cédé dans le 3e quart-temps, concédant quatorze points aux visiteurs (32-18). Comme en 2025, les Lions feront face au favori Olympic en finale dès samedi.

SBL. Olympic en finale, les Lions de Genève prennent l'avantage

SBLOlympic en finale, les Lions de Genève prennent l'avantage

Les Fribourgeois sont toujours invaincus dans ces play-off, et sont en quête d'un 3e trophée cette saison après la SBL Cup et la Coupe de Suisse.

Basketball - SBL. Les Lions de Genève égalisent en demi-finale contre Starwings

Basketball - SBLLes Lions de Genève égalisent en demi-finale contre Starwings

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