Genève a remporté sa demi-finale face aux Starwings et jouera le titre de SBL messieurs face à Olympic Fribourg. Mardi à Bâle, les Lions se sont imposés 93-76 et ont mis un terme à cette série lors de l'acte IV.

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Après avoir fait jeu égal lors des deux premières périodes, les Starwings ont cédé dans le 3e quart-temps, concédant quatorze points aux visiteurs (32-18). Comme en 2025, les Lions feront face au favori Olympic en finale dès samedi.

Les Fribourgeois sont toujours invaincus dans ces play-off, et sont en quête d'un 3e trophée cette saison après la SBL Cup et la Coupe de Suisse.