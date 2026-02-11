  1. Clients Privés
Athlétisme Gêné par des blessures, Grant Holloway fait l’impasse sur l’hiver

ATS

11.2.2026 - 21:57

Le champion olympique du 110 m haies Grant Holloway, invaincu sur 60 m haies depuis plus de dix ans, renonce à la saison en salle. Il est encore gêné par des blessures qui l'ont freiné l'année dernière.

Grant Holloway renonce à la saison en salle.
Grant Holloway renonce à la saison en salle.
Keystone

Keystone-SDA

11.02.2026, 21:57

11.02.2026, 22:21

«Les blessures récurrentes, c'est nul, mais on se prépare pour l'extérieur», a écrit le hurdleur américain sur Instagram, sans s'étaler sur les blessures en question. Il a précisé avoir décidé de «ne pas courir (en salle) cette année».

Champion olympique et triple champion du monde sur 110 m haies, Holloway sort d'une saison très compliquée. Elle s'est terminée par une élimination dès les demi-finales des Championnats du monde à Tokyo en septembre. C'est la première fois de sa carrière que l'Américain de 28 ans manquera une saison en salle, lui qui domine outrageusement le 60 m haies (la distance indoor).

Triple champion du monde en salle et détenteur du record du monde (7''27), il a remporté les 72 courses auxquelles il a participé depuis mars 2017, avec les haies de 106 cm.

