SailGP Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants

Laurent Morel, Genève

19.9.2025

Tout est en place dans la Cité de Calvin pour l'arrivée du SailGP. Les F50, ces catamarans volants qui défient la gravité, sont tous sur le Léman. La météo, bien qu'incertaine, devrait permettre au show de se dérouler sous les meilleurs auspices.

Tous les bateaux sont à l'eau. Le spectacle peut débuter à Genève.
Tous les bateaux sont à l'eau. Le spectacle peut débuter à Genève.
Felix Diemer / SailGP

Laurent Morel, Genève

19.09.2025, 18:29

19.09.2025, 18:47

Nous y sommes. Après de longs mois d'attente, l'étape genevoise de SailGP est prête à être lancée ce week-end sur le Léman. Pour la première fois de l'histoire, les F50, bateaux ultrarapides sont présents en Suisse. Le championnat de voile le plus suivi de la planète débarque dans la Cité de Calvin et le spectacle promet d'être au rendez-vous.

Les meilleurs marins du monde devraient en effet pouvoir profiter, si tout va bien, de belles conditions avec des températures estivales samedi. Un vent de sud-ouest soutenu mais instable est annoncé depuis quelques jours. Toutefois, les dernières prévisions météorologiques évoquent la possibilité d'un "séchard" qui viendrait plutôt du nord-est. Là-aussi, la situation serait intéressante. Enfin, le scénario catastrophe, moins probable, voit la présence des deux flux annihiler tout air. Pour dimanche, la pluie devrait faire son apparition en fin de journée. Reste à espérer que le front humide ne soit pas orageux. Il existe la possibilité d'avancer les courses à 14h.

"La finale, un rêve !"

Toujours est-il que la caravane du SailGP est prête à accueillir les milliers de spectateurs attendus sur les quais genevois. "Ca représente beaucoup d'émotions de voir de telles infrastructures à la maison", se réjouit Sébastien Schneiter, barreur du bateau helvétique, dont les objectifs sont élevés. "Etre en finale, ce serait un véritable rêve." L'équipage suisse a en tout cas promis de prendre tout les risques. "On va y aller 'all-in', on n'a rien à perdre!"

SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !
1:19

SailGP à Genève : de l'émotion et du vent !

Ce week-end, le SailGP fait escale pour la première fois à Genève. Un événement spécial pour l'équipe suisse, qui souhaite aller chercher le meilleur résultat possible devant son public.

A noter encore que c'est ce vendredi au pied du jet d'eau qu'a été annoncé le nom de la 13e équipe qui va rejoindre la flotte la saison prochaine. Il s'agit d'Artemis, le projet suédois mené par le Britannique Iain Percy et l'Australien Nathan Outteridge.

