NBA George progresse malgré le marasme ambiant à Washington

ATS

13.12.2025 - 08:33

Défaits 130-126 par les Cleveland Cavaliers, Kyshawn George et les Wizards ont subi leur 20e défaite en 23 matches. Le Chablaisien a quand même inscrit 15 points.

Keystone-SDA

13.12.2025, 08:33

13.12.2025, 08:51

C'est une routine pour Washington. Vingtième revers d'une saison qui vient à peine de dépasser son quart et qui semble longue comme un jour sans pain. Dans cette grisaille, Kyshawn George continue de faire bonne impression.

NBA. Les Wizards de Kyshawn George humiliés à domicile par Boston

NBALes Wizards de Kyshawn George humiliés à domicile par Boston

Le Valaisan a instauré une autre «routine», celle de marquer 15 points. Pour la troisième fois d'affilée, il a affiché le même total. 50% d'efficacité au shoot, trois paniers primés rentrés, George s'affirme comme un excellent joueur des deux côtés du terrain.

