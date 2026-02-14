  1. Clients Privés
Basketball Kyshawn George gagne le «Rising Stars Challenge» avec son équipe

ATS

14.2.2026 - 06:44

Kyshawn George a remporté le mini-tournoi des meilleurs jeunes joueurs de NBA («Rising Stars Challenge») avec la Team Vince, vendredi à Los Angeles dans le cadre du All-Star week-end. Yanic Konan Niederhäuser s'était arrêté en demi-finale avec la Team Austin.

George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery
George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery. Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Photo: ATS

George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery. Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale du Rising Stars Challenge

Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale du Rising Stars Challenge

Photo: ATS

George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery
George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery. Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince

Photo: ATS

George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince - Gallery. Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale du Rising Stars Challenge

Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale du Rising Stars Challenge

Photo: ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 06:44

14.02.2026, 09:36

Auteur de 4 points et 3 rebonds dans une demi-finale gagnée 41-36 par son équipe face à la Team T-Mac, Kyshawn George a réussi 2 points, 3 rebonds et surtout 4 passes décisives en finale. L'équipe de l'ailier de Washington s'est imposée 25-24 en finale face à la Team Melo.

Le «rookie» des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale, où la Team Austin s'est inclinée 40-34 face à la Team Melo. Le Fribourgeois a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 11 points, réussissant le premier panier du tournoi sur un «dunk» qui a ravi le maigre public présent dans la salle des Clippers.

C'est le «rookie» de Philadelphie VJ Edgecombe qui a été désigné MVP de ce tournoi. Auteur de 17 points en demi-finale, il a été le meilleur marqueur des siens en finale avec 6 points. Dont un sur la ligne des lancers francs qui a permis à son équipe d'atteindre les 25 points requis pour la victoire.

