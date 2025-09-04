  1. Clients Privés
Terrible couac «Gestion désastreuse et injuste» - Les boxeuses françaises privées de Mondiaux

Clara Francey

4.9.2025

L'équipe de France féminine de boxe se retrouve privée des Championnats du monde de World Boxing (4-14 septembre à Liverpool) car les résultats des tests de féminité exigés pour participer n'ont pas pu être transmis à temps, a annoncé jeudi la Fédération française.

Pas de Mondiaux pour Wassila Lkhadiri.
Pas de Mondiaux pour Wassila Lkhadiri.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.09.2025, 09:02

«C'est avec stupéfaction et indignation que le staff de l'équipe de France a appris, ce mercredi soir, que les boxeuses françaises ne pourraient pas participer aux premiers championnats du monde organisés par World Boxing», a écrit l'instance dans un communiqué.

Romane Moulai (-48 kg), Wassila Lkhadiri (-51 kg), Melissa Bounoua (-54 kg), Sthélyne Grosy (-57 kg) et Maëlys Richol (-65 kg) devaient initialement prendre part à la compétition.

Près d'un an après la vive polémique des JO de Paris concernant la féminité des boxeuses algérienne Imane Khelif et taïwanaise Lin Yu-ting toutes deux absentes à Liverpool, la nouvelle fédération internationale World Boxing avait annoncé fin mai sa décision de rendre obligatoires les tests de féminité.

Boxe. Décision choc : des tests de genre avant les Mondiaux !

BoxeDécision choc : des tests de genre avant les Mondiaux !

Or, ces tests étant interdits en France sauf sous certaines conditions très encadrées, la Fédération française explique n'avoir pu les réaliser qu'à son arrivée en Grande-Bretagne.

L'encadrement des Bleues s'est donc orienté vers un laboratoire accrédité par World Boxing avec l'assurance, affirme la FFBoxe, que les résultats seraient disponibles dans les délais impartis.

«Or, malgré les garanties réitérées par World Boxing, le laboratoire, qu'elle nous avait elle-même recommandé (...) n'a pas été en mesure de nous livrer les résultats des examens dans les temps, regrette la Fédération. Avec, comme conséquence, l'exclusion de nos athlètes ainsi que d'autres boxeuses de délégations étrangères qui se sont retrouvées, elles aussi, piégées.»

Boxe. Pas de Mondiaux pour la Taïwanaise Lin, malgré un test de féminité

BoxePas de Mondiaux pour la Taïwanaise Lin, malgré un test de féminité

Candidate malheureuse à la présidence de la Fédération française l'an dernier, Estelle Mossely a dénoncé «une catastrophe sportive» et «une faute professionnelle de la part des personnes en charge des athlètes».

«Je n'ose imaginer l'état dans lequel doivent être les filles, victimes des erreurs et lacunes de leur propre fédération», a déclaré la championne olympique 2016 sur Instagram.

L'instance tricolore s'est toutefois défendue de toute négligence. «Ce dysfonctionnement, qui porte un préjudice notoire à nos athlètes, n'est aucunement imputable à la Fédération française, écrit-elle. Au contraire, (celle-ci) s'est mobilisée dès le départ pour répondre aux exigences de World Boxing et s'est fiée aux engagements de cette dernière.»

La boxeuse Maëlys Richol a de son côté fait part de sa «frustration», de sa «colère» et de sa «déception». «Après une année entière de travail, nous nous retrouvons écartées non pas pour une question sportive, mais à cause d'une gestion désastreuse et injuste. C'est extrêmement dur à encaisser.»

