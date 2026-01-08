  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon Victoire italienne en sprint au milieu des larmes

ATS

8.1.2026 - 14:09

L'Italien Tommaso Giacomel a remporté le sprint d'Oberhof sur 10 km. Les cinq Suisses en lice n'ont pas particulièrement brillé: Sebastian Stalder a été le meilleur en finissant 21e, avec un 10/10 au tir.

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:09

Giacomel s'est imposé pour la quatrième fois en Coupe du monde, et ce malgré une cible ratée. Il a devancé l'Allemand Philipp Nawrath et le Norvégien Johannes Dale-Skjevdal.

Carnet noir. Choc en biathlon : un Norvégien de 27 ans retrouvé sans vie

Carnet noirChoc en biathlon : un Norvégien de 27 ans retrouvé sans vie

Avant la course, une minute de silence a été observée en mémoire du Norvégien Sivert Bakken, qui avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Italie le 23 décembre. Les résultats de l'autopsie ne devraient pas être connus avant début mars.

Les plus lus

Auditions clés des propriétaires du bar le jour du deuil national
Pourquoi le Groenland ? 4 choses à savoir sur ce territoire arctique
Castel en crise: la famille tente d’évincer son dirigeant genevois
Le ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national
Vinatier libéré: la Russie échange un Français contre un basketteur