L'Italien Tommaso Giacomel a remporté le sprint d'Oberhof sur 10 km. Les cinq Suisses en lice n'ont pas particulièrement brillé: Sebastian Stalder a été le meilleur en finissant 21e, avec un 10/10 au tir.

Giacomel s'est imposé pour la quatrième fois en Coupe du monde, et ce malgré une cible ratée. Il a devancé l'Allemand Philipp Nawrath et le Norvégien Johannes Dale-Skjevdal.

Avant la course, une minute de silence a été observée en mémoire du Norvégien Sivert Bakken, qui avait été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Italie le 23 décembre. Les résultats de l'autopsie ne devraient pas être connus avant début mars.