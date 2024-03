Giuliana Werro a finalement remporté pour la deuxième fois d'affilée le Marathon de l'Engadine. La Grisonne, 2e sur la ligne, profite de la disqualification de Maëlle Veyre. Triplé norvégien chez les messieurs, où Dario Cologna a échoué au pied du podium.

Giuliana Werro (au centre) a remporté le marathon de l'Engadine. KEYSTONE

Devancée de plus d'une minute à S-chanf par une impressionnante Maëlle Veyre, Giuliana Werro s'est donc imposée sur le tapis vert. Un taux trop élevé de fluor a en effet été détecté sur les skis de la Française, ce qui lui a valu une disqualification.

Les Norvégiens ont en revanche triomphé à la loyale chez les messieurs, plus de dix ans après leur troisième et dernier succès dans la classique engadinoise. Magne Haga s'est imposé après 40 km en 1h44'42, devant ses compatriotes Thomas Bucher-Johannessen et Filip Fjeld Andersen.

Ce dernier a fait la différence au sprint face à l'étonnant Dario Cologna, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle il y a deux ans. Quadruple lauréat de cette épreuve, Cologna a même mené la course pendant un moment. Quatre autres Suisses se sont classés dans le top 10, parmi lesquels le spécialiste du sprint Janik Riebli (8e).

Une boucle ajoutée

En raison de la neige fraîche et des températures trop douces, la piste de ski de fond ne traversait ni le lac de Sils, ni celui de Silvaplana. Pour arriver tout de même à une distance proche de celle d'un marathon, une boucle supplémentaire a été ajoutée au parcours grison.

pavo, ats