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Tour de Romandie Tadej Pogacar battu : victoire française sur le prologue

ATS

28.4.2026 - 17:25

Dorian Godon (Ineos Grenadiers) s'est imposé mardi lors du prologue (3,2 km) du Tour de Romandie, son 3e succès dans cette épreuve. Le Français a survolé les débats en 3'35, soit une moyenne de 53,6 km/h.

Keystone-SDA

28.04.2026, 17:25

28.04.2026, 19:21

Longtemps redoutée, la pluie n'est pas venue jouer les trouble-fêtes en fin d'après-midi à Villars-sur-Glâne. Sur ce parcours simple mais accidenté, Godon a relégué ses poursuivants Ivo Oliveira (UAE, 2e) et Jakob Söderqvist (Lidl Trek, 3e) à 6'' pour s'emparer du maillot jaune. En conférence de presse, le puncheur a déclaré avoir été «un peu fou dans les virages» pour cueillir son 3e succès sur les routes du TdR.

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Un début de saison réussi pour Godon

Révélé à la faveur de ses deux succès lors de l'édition 2024, le Français a confirmé son excellent début de saison, déjà récompensé par deux victoires d'étapes sur le Tour de Catalogne en mars. Le champion de France sur route s'est réjoui d'avoir franchi un palier: «J'ai un peu plus d'endurance qu'auparavant, et j'ai amélioré ma position sur le vélo de contre-la-montre», a avancé celui qui a rejoint la formation britannique début 2026.

Sixième, Tadej Pogacar (UAE) n'aura ainsi pas réussi le grand écart, à savoir être victorieux au terme des 259,5 km de Liège-Bastogne-Liège dimanche, puis de s'imposer sur ce prologue de 3,2 km le surlendemain. Le Slovène, favori au classement général pointe à sept secondes seulement du leader provisoire, se payant le luxe de reléguer son rival Florian Lipowitz (RedBull Hansgrohe) à 3''.

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Schmid manque le podium d'une seconde

Mauro Schmid (Jayco-AlUla) a signé la meilleure performance suisse du jour en terminant au pied du podium à 7'' de la première place. Quelques erreurs de trajectoire ont empêché le Zurichois d'espérer mieux. «Je n'ai pas réussi à prendre deux virages aussi bien que je voulais, ça m'a coûté quelques secondes à l'arrivée. Mais je ne voulais pas chuter, pas prendre de risques inutiles après un bon début de saison», a déclaré le champion de Suisse du contre-la-montre.

De retour en selle après un virus qui l'a contraint à l'abandon lors du Tour du Pays basque, le Jurassien de l'équipe Tudor Yannis Voisard s'est rassuré en terminant au 11e rang à 11''. Ses coéquipiers helvètes ont fini plus loin: Joel Suter s'est classé 51e à 26'', Roland Thalmann 69e à 31'' et Robin Donzé 82e à 36''.

Les protagonistes du Tour de Romandie auront droit mercredi à une 1re étape en boucles autour de Martigny (départ et arrivée). Ils devraient en découdre dans la longue et difficile montée vers Ovronnaz (8,9 km, à 9,7% de moyenne). Le sommet se situe néanmoins à plus de 30 km de l'arrivée.

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