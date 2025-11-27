Le golfeur américain Fuzzy Zoeller, vainqueur de deux Majeurs mais qui avait déclenché une controverse pour des propos racistes au sujet de Tiger Woods, est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé jeudi le PGA Tour, qui organise le circuit professionnel masculin.

Fuzzy Zoeller est décédé à l'âge de 74 ans. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Le PGA Tour est attristé par la mort de Fuzzy Zoelle», a déclaré son patron Jay Monahan dans un communiqué, évoquant un «vrai original, dont le talent et le charisme laisseront une marque durable dans le golf.» La cause de la mort de Zoeller n'a pas été précisée.

L'Américain reste le dernier golfeur à avoir remporté le Masters d'Augusta, un des quatre Majeurs du golf, lors de sa première participation, en 1979, à l'issue d'un play-off en mort subite.

Il avait ensuite remporté l'US Open en 1984, après avoir agité une serviette blanche en signe de reddition en croyant -à tort- que son rival australien Greg Norman avait pris un avantage décisif.

Incident

Zoeller, qui a remporté huit autres titres sur le circuit et joué à trois reprises pour les Etats-Unis en Ryder Cup, avait créé une polémique en 1997 pour des propos racistes sur l'étoile montante Tiger Woods, afro-américain, sur le point de remporter le Masters d'Augusta.

«Le petit garçon» joue bien, avait déclaré Zoeller au micro de CNN, avant de faire une remarque raciste en évoquant le menu du dîner des vainqueurs, traditionnellement choisi par le nouveau champion: «Dites lui de ne pas nous servir du poulet frit ou n'importe quel autre truc qu'+ils+ ont l'habitude de manger».

En 2008, Zoeller avait écrit dans le magazine Golf Digest que cet incident était une tentative ratée d'humour, expliquant avoir «pleuré de nombreuses fois» après avoir reçu des insultes et menaces de mort. «Mais j'ai fini par accepter que cet incident ne disparaitra jamais», avait-il ajouté.