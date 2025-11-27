  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Golf : un ancien champion, qui avait défrayé la chronique, est décédé

Gregoire Galley

27.11.2025

Le golfeur américain Fuzzy Zoeller, vainqueur de deux Majeurs mais qui avait déclenché une controverse pour des propos racistes au sujet de Tiger Woods, est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé jeudi le PGA Tour, qui organise le circuit professionnel masculin.

Fuzzy Zoeller est décédé à l'âge de 74 ans.
Fuzzy Zoeller est décédé à l'âge de 74 ans.
ats

Agence France-Presse

27.11.2025, 23:22

«Le PGA Tour est attristé par la mort de Fuzzy Zoelle», a déclaré son patron Jay Monahan dans un communiqué, évoquant un «vrai original, dont le talent et le charisme laisseront une marque durable dans le golf.» La cause de la mort de Zoeller n'a pas été précisée.

L'Américain reste le dernier golfeur à avoir remporté le Masters d'Augusta, un des quatre Majeurs du golf, lors de sa première participation, en 1979, à l'issue d'un play-off en mort subite.

Il avait ensuite remporté l'US Open en 1984, après avoir agité une serviette blanche en signe de reddition en croyant -à tort- que son rival australien Greg Norman avait pris un avantage décisif.

Incident

Zoeller, qui a remporté huit autres titres sur le circuit et joué à trois reprises pour les Etats-Unis en Ryder Cup, avait créé une polémique en 1997 pour des propos racistes sur l'étoile montante Tiger Woods, afro-américain, sur le point de remporter le Masters d'Augusta.

«Le petit garçon» joue bien, avait déclaré Zoeller au micro de CNN, avant de faire une remarque raciste en évoquant le menu du dîner des vainqueurs, traditionnellement choisi par le nouveau champion: «Dites lui de ne pas nous servir du poulet frit ou n'importe quel autre truc qu'+ils+ ont l'habitude de manger».

En 2008, Zoeller avait écrit dans le magazine Golf Digest que cet incident était une tentative ratée d'humour, expliquant avoir «pleuré de nombreuses fois» après avoir reçu des insultes et menaces de mort. «Mais j'ai fini par accepter que cet incident ne disparaitra jamais», avait-il ajouté.

Les plus lus

Casse du Louvre: les profils étonnants du commando dévoilés
Johnny Depp se livre: «Avec Vanessa Paradis, j'avais le temps d'être père»
Marco Odermatt s’impose et empêche un triomphe de l’Autriche !
Coup de filet en Suisse contre un réseau de drogue international
L'UDC lance Jean-François Thuillard pour remplacer Rebecca Ruiz
Aston Villa sans pitié pour Young Boys, les fans bernois dérapent