Mondiaux de Tokyo Grande désillusion pour Assefa, encore battue par Jepchirchir

ATS

14.9.2025 - 07:08

Peres Jepchirchir a remporté dimanche le marathon des Mondiaux de Tokyo devant l'Ethiopienne Tigst Assefa, déjà battue au sprint aux JO 2024. La championne olympique 2021 s'est imposée en 2h24'43.

Peres Jepchirchir a cueilli l'or sur le marathon dimanche.
Peres Jepchirchir a cueilli l'or sur le marathon dimanche.
EPA

Keystone-SDA

14.09.2025, 07:08

14.09.2025, 07:54

Au bout des 42,195 km, la Kényane de 31 ans est sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le stade national de Tokyo face à Tigst Assefa, qui a été battue pour deux secondes. Un nouveau finish cruel pour Assefa, comme aux Jeux de Paris où elle avait déjà été battue au sprint – pour 3'' – par la Néerlandaise Sifan Hassan.

Mondiaux de Tokyo. Coup de tonnerre : le 1500 m orphelin de ses stars avant la finale

Mondiaux de TokyoCoup de tonnerre : le 1500 m orphelin de ses stars avant la finale

Tigst Assefa est l'ex-détentrice du record du monde du marathon (2h11'53 à Berlin en 2023) mais devrait le récupérer après que la Kényane Ruth Chepngetich, qui avait amélioré la marque en octobre 2024 (2h09'56), a été provisoirement suspendue en juillet à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique.

L'Uruguayenne Julia Paternain, troisième à près de trois minutes, complète le podium pour ce qui était le deuxième marathon de sa vie.

