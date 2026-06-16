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Tour de Suisse La grande favorite Demi Vollering choisit de faire une pause

ATS

16.6.2026 - 18:13

Demi Vollering ne participera pas au Tour de Suisse. Considérée comme la grande favorite, la Néerlandaise a décidé à la dernière minute, après sa victoire au Giro, de s'accorder une période de repos.

Demi Vollering privilégie le Tour de France et renonce à la Boucle suisse.
Demi Vollering privilégie le Tour de France et renonce à la Boucle suisse.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

16.06.2026, 18:13

Celle qui a choisi la Suisse comme pays d'adoption, a pris cette décision afin de se préparer au mieux pour ses prochains objectifs de la saison. Au Tour de France en août, Vollering visera sa deuxième victoire au général après celle de 2023.

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La championne d'Europe a terminé le Tour de Suisse sur le podium trois fois de suite. En 2024, elle a remporté le classement général, tandis qu'en 2023 et 2025, elle a dû s'incliner face à Marlen Reusser.

Outre Vollering, sa coéquipière suisse Elise Chabbey a également renoncé à prendre le départ de la Boucle nationale.

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