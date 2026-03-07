Le Lucernois Gregor Deschwanden a terminé vendredi au pied du podium dans le premier concours de Lahti, qui s'est disputé sur une seule manche et qui a vu la disqualification du vainqueur initial Domen Prevc.

Domen Prevc (ici lors des JO) ne signera pas un septième succès consécutif historique en Coupe du monde. KEYSTONE

Keystone-ATS, Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Le médaillé de bronze olympique, 5e dans un premier temps grâce à un saut mesuré à 124 mètres, a profité de la disqualification de Domen Prevc pour gagner un rang. Le Bernois Sandro Hauswirth s'est quant à lui classé 14e.

Succès retiré à Prevc pour... 1 cm !

Désigné vainqueur de ce concours dans un premier temps, Domen Prevc a été privé d'un historique septième succès consécutif en Coupe du monde en raison de skis trop longs (pour 1 cm) par rapport à leurs poids. C'est l'Allemand Philipp Raimund qui s'est finalement imposé.

Le Slovène s'assure néanmoins mathématiquement la victoire finale en Coupe du monde, son dernier rival Ryoyu Kobayashi n'ayant terminé que 6e. En l’espace d’un an, il s’est ainsi adjugé le titre de champion du monde, le Tournoi des Quatre Tremplins, les championnats du monde de vol à ski, l'or olympique à Milan-Cortina (en grand tremplin et par équipe mixte) et, désormais, son premier gros globe de cristal.