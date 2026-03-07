  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saut à ski Disqualifié et succès historique retiré pour une erreur de... 1 cm !

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Le Lucernois Gregor Deschwanden a terminé vendredi au pied du podium dans le premier concours de Lahti, qui s'est disputé sur une seule manche et qui a vu la disqualification du vainqueur initial Domen Prevc.

Domen Prevc (ici lors des JO) ne signera pas un septième succès consécutif historique en Coupe du monde.
Domen Prevc (ici lors des JO) ne signera pas un septième succès consécutif historique en Coupe du monde.
KEYSTONE
,

Keystone-ATS, Rédaction blue Sport

07.03.2026, 08:00

07.03.2026, 08:38

Le médaillé de bronze olympique, 5e dans un premier temps grâce à un saut mesuré à 124 mètres, a profité de la disqualification de Domen Prevc pour gagner un rang. Le Bernois Sandro Hauswirth s'est quant à lui classé 14e.

JO 2026 - Saut à ski. Gregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

JO 2026 - Saut à skiGregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

Succès retiré à Prevc pour... 1 cm !

Désigné vainqueur de ce concours dans un premier temps, Domen Prevc a été privé d'un historique septième succès consécutif en Coupe du monde en raison de skis trop longs (pour 1 cm) par rapport à leurs poids. C'est l'Allemand Philipp Raimund qui s'est finalement imposé.

Le Slovène s'assure néanmoins mathématiquement la victoire finale en Coupe du monde, son dernier rival Ryoyu Kobayashi n'ayant terminé que 6e. En l’espace d’un an, il s’est ainsi adjugé le titre de champion du monde, le Tournoi des Quatre Tremplins, les championnats du monde de vol à ski, l'or olympique à Milan-Cortina (en grand tremplin et par équipe mixte) et, désormais, son premier gros globe de cristal.

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Barack Obama tire à boulets rouge sur l'administration Trump
Nuit d’horreur chez Pinturault : quatre hommes condamnés
Un jeune bûcheron se fait passer pour une femme et défraie la chronique