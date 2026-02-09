  1. Clients Privés
JO 2026 - Saut à ski Gregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !

ATS

9.2.2026 - 20:56

C'est sans doute l'une des médailles les plus inattendues du sport suisse: Gregor Deschwanden a obtenu le bronze au petit tremplin à Predazzo lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Gregor Deschwanden brille avec un bronze inattendu !
Gregor Deschwanden brille avec un bronze inattendu !
EPA

Keystone-SDA

09.02.2026, 20:56

09.02.2026, 22:19

Le Lucernois âgé de 34 ans a réussi deux excellents sauts à 106 et 107 m. Il n'a pas craqué sous la pression alors qu'il était 4e après la manche initiale. Au contraire, il a gagné un rang pour se hisser sur le podium, à égalité avec le Japonais Ren Nikaido.

Le duo n'a été devancé que par l'Allemand Philipp Raimund (102/106,5 m) et l'étonnant Polonais Kacper Tomasiak (103/107 m). Raimund s'est imposé avec 3,4 points d'avance sur le Polonais et 8,1 points sur Nikaido et Deschwanden.

Deschwanden n'a pas caché son immense bonheur au micro de la SRF. «Deux fois le plus long saut, deux bons atterrissages! Il faut parfois un peu de chance le jour J, c'était ma journée», a-t-il déclaré.

Les deux autres Helvètes en lice ont aussi obtenu leur place en finale. Le jeune Felix Trunz s'est montré à son avantage avec des sauts à 101,5 et 100 m, ce qui lui a valu le 18e rang. Sandro Hauswirth (100/98,5 m) a pour sa part manqué son deuxième saut et a terminé 29e.

Gregor Deschwanden décroche le bronze surprise au petit tremplin !