Elle exulte, halète, rit, souffre, et surtout elle continue de gagner. Victorieuse dimanche du Tour de Ski, Jessie Diggins ne se repose pas sur ses lauriers dans sa tournée d'adieux.

Jessie Diggins vinner Tour de Ski för tredje gången i karriären 🏆🗻



Ebba Andersson bästa svenska på en fjärdeplats i totalen 🇸🇪 pic.twitter.com/CgGahalQMM — Viaplay Vinter (@ViaplayVinter) January 4, 2026

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

Quand elle franchit la ligne d'arrivée, c'est rarement élégant, mais souvent bruyant, toujours authentique. La grimace fait autant partie d'elle que les paillettes sur son visage. Aucune n'exulte aussi bien. Aucune ne semble aussi spontanée et passionnée. Et aucune ne semble pouvoir se dépenser autant en course que l'Américaine.

Sa souffrance était également visible et audible en haut de l'Alpe Cermis, où elle s'est effondrée dimanche après avoir remporté le Tour de Ski pour la troisième fois. Elle est tombée la tête la première dans l'aire d'arrivée, après avoir poussé la gagnante du jour, Karoline Simpson-Larsen, jusqu'au bout. Pourtant, avec son avance au classement général, elle aurait pu mettre la pédale douce.

Un modèle

L'Américaine de 34 ans a annoncé mi-novembre qu'elle tirerait sa révérence à la fin de la saison. «Cela me semble juste», a-t-elle écrit sur Instagram, consciente que ce qui est juste n'est pas toujours simple. Le ski de fond perd ainsi non seulement l'une des athlètes les plus titrées de l'histoire, mais aussi l'une de ses figures les plus vivantes, et un modèle sur les skis.

Sur le plan sportif, son bilan est depuis longtemps monumental: championne olympique, double championne du monde, triple vainqueure du classement général de la Coupe du monde et maintenant triple vainqueure du Tour de Ski. Avec son dernier triomphe, elle est entrée dans l'histoire, non seulement par le nombre mais aussi par la manière.

Jessie Diggins a remporté ce Tour non pas en tant que spécialiste du skating, comme elle a longtemps été considérée, mais en tant que coureuse complète. C'est justement en technique classique, autrefois son talon d'Achille, qu'elle a fait d'énormes progrès ces dernières années. La foulée est plus propre, l'appui plus puissant, le rythme plus stable. La manière dont elle a résisté lors la poursuite sur 20 km en classique le jour de l'an à Dobbiaco était remarquable. Il y a quelques années, cela aurait été impensable.

Le fait qu'elle puisse également passer à l'attaque en classique change son rôle dans le peloton. Elle n'est plus seulement dangereuse, elle est omniprésente. Elle mérite un grand respect pour cette évolution. Elle est une des rares fondeuses à avoir remporté au moins une victoire dans chaque discipline de la Coupe du monde.

Les JO, la dernière grande scène

Sa tournée d'adieux est désormais bien lancée, mais l'heure n'est pas encore à la nostalgie. Performante sur le Tour de Ski, elle abordera en pleine confiance les Jeux olympiques dans un mois. Il sera ensuite temps de songer à sa dernière danse, la finale de la Coupe du monde dans son pays natal, les Etats-Unis, à Lake Placid.

Grâce à sa polyvalence et à son expérience, Jessie Diggins a les moyens de boucler la boucle sur les pistes olympiques du Val di Fiemme, où elle a été sacrée championne du monde pour la première fois en 2013, à l'époque où Dario Cologna dominait la Coupe du monde et décrochait (enfin) sa première médaille d'or aux Mondiaux.

La décision de Jessie Diggins de se retirer est compréhensible. La vie dans une valise, les mois passés loin de son Minnesota natal, le fait d'être toujours en déplacement, tout cela a un coût. Elle a très tôt parlé ouvertement de l'absence de sa famille et de son mari. Sa retraite ne tombe pas du ciel.

Mais en attendant, elle reste ce qu'elle a toujours été: intransigeante, capable de souffrir, rayonnante. Lorsque Jessie Diggins s'arrête, ce n'est pas en silence, mais en s'essoufflant et en levant les bras.