Mondiaux de beachvolley Grosse désillusion pour la Suisse et les soeurs Vergé-Dépré

ATS

18.11.2025 - 13:45

Le rêve d'une première médaille suisse féminine aux Mondiaux de beachvolley s'est envolé. Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées à Adélaïde en huitièmes de finale.

Fin de Mondiaux pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré (archive).
Fin de Mondiaux pour Anouk et Zoé Vergé-Dépré (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.11.2025, 13:45

Grosse désillusion pour les sœurs Vergé-Dépré. Vainqueurs de leur groupe lors du tour préliminaire, les deux Bernoises se sont inclinées en un peu moins d'une heure 16-21 21-16 15-11 face aux Américaines Julia Donlin/Lexy Denaburg. Le duo suisse n'avait encore jamais perdu contre les Américaines et n'avait concédé aucun set lors de leurs deux premiers duels.

Mais après un début prometteur (21-16 7-6), le match a échappé aux Suissesses. L'équipe américaine a haussé le ton et les Bernoises n'ont pas trouvé la parade. Lors du tie-break, Anouk et Zoé Vergé-Dépré n'ont jamais mené.

Les soeurs Vergé-Dépré. «Nous avions peur que quelque chose se casse entre nous»

Les soeurs Vergé-Dépré«Nous avions peur que quelque chose se casse entre nous»

C'est ainsi que s'est terminée tard dans la nuit une journée frustrante pour la délégation helvétique. Au début de la phase à élimination directe, les quatre équipes engagées ont perdu. Leona Kernen et Annique Niederhauser, vice-championnes du monde M21 en 2023, ont été éliminées par les Espagnoles Daniela Alvarez/Tania Morena sur le même score que les sœurs Vergé-Dépré, 16-21 21-16 15-11.

Une seule paire restante

Les équipes masculines n'ont pas non plus eu de chance en compétition. Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont été les premiers à être éliminés en barrages. Ils menaient contre les Autrichiens Timo Hammarberg et Tim Berger dans les deux sets (4-0 dans le premier et 9-5 dans le deuxième), mais ont finalement perdu 21-15 21-17.

Yves Haussener et Julian Friedli ont également été éliminés en seizièmes de finale. Ils se sont inclinés face aux Français Rémi Bassereau/Calvin Aye 21-11 18-21 15-9. Dans le tie-break, Haussener/Friedli ont lâché prise en perdant quatre points de suite (de 3-3 à 7-3).

Dernier binôme en lice, Marco Krattiger et Leo Dillier disputeront eux leur seizième de finale dans la nuit de mardi à mercredi contre les Néerlandais Stefan Boermans/Yorick de Groot.

