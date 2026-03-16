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«Il me pousse et me motive» Maxime Grousset - Noè Ponti, la belle rivalité franco-suisse

ATS

16.3.2026 - 10:59

Le principal rival de Noè Ponti se nomme Maxime Grousset. Les deux nageurs se sont livré plusieurs duels mémorables en 2025 sur 50 et 100 m papillon, et le Tessinois voudra forcément battre son ami chez lui lors des Championnats d'Europe de Paris (10-16 août).

Le principal rival de Noè Ponti se nomme Maxime Grousset.
Le principal rival de Noè Ponti se nomme Maxime Grousset.
IMAGO/Insidefoto

Keystone-SDA

16.03.2026, 10:59

Privé d'or mondial à deux reprises par le Français lors des Mondiaux de Singapour l'été dernier (pour seulement 3 centièmes sur 50 m, et 21 sur 100 m), Noè Ponti a pris une petite revanche lors des Européens en petit bassin de Lublin, en décembre. Il avait devancé Grousset sur 50 et 200 m papillon et sur 100 m 4 nages, mais avait dû s'incliner sur 100 pap'.

Européens en petit bassin. Au bout de l'effort, Noè Ponti glane une 3e médaille d'or !

Européens en petit bassinAu bout de l'effort, Noè Ponti glane une 3e médaille d'or !

Le Néo-Calédonien, né à Nouméa mais qui nage depuis dix ans en métropole, est tout de même rentré de Pologne avec six médailles (quatre pour Ponti), puisqu'il concourt également sur 50 et 100 m nage libre. A 26 ans, il reste le numéro 1 mondial en papillon, la spécialité de Noè Ponti.

Retrouvailles à Malley

Les deux hommes se sont retrouvés ce week-end à Malley à l'occasion de la Lausanne Swim Cup. Et le Français a dominé le Suisse – 22''78 contre 23''07 sur 50 m, 51''15 contre 51''47 sur 100 m – même si les deux hommes ont évolué assez loin de leurs records respectifs établis à Singapour.

Concentré sur sa nage – il a d'ailleurs pris soin d'éviter la presse vendredi –, Maxime Grousset a marqué les premiers points d'un duel qui devrait s'étaler sur toute l'année. Le double champion du monde jouera gros à Paris devant son public, lui qui s'entraîne à Clichy depuis 2021.

Noè Ponti. «Toutes mes décisions sont tournées vers Los Angeles»

Noè Ponti«Toutes mes décisions sont tournées vers Los Angeles»

Noè Ponti, en reprise et en parrain du meeting, a vécu un week-end un poil plus décontracté. Et il a pris le temps de parler de la relation qu'il entretient avec le Français.

«On est amis et on s'entend très bien, même si on a peu d'occasions de se voir en dehors des compétitions, lui vivant à Paris et moi à Locarno. C'est l'un de mes plus grands rivaux, et il me donne la force de me pousser, de me motiver et de m'améliorer sans cesse», dit-il à Keystone-ATS.

Deux statuts différents

Les deux champions n'ont pas le même statut dans leur pays. Malgré ses deux titres mondiaux acquis à Singapour, Maxime Grousset reste dans l'ombre de Léon Marchand, devenu une icône nationale après ses quatre médailles d'or olympique aux Jeux de Paris.

Noè Ponti est quant à lui le fer de lance de la natation helvétique, avec le Genevois Roman Mityukov. Le statut du Tessinois lui apporte toutefois bien plus de fierté que de pression. «Je suis content d'être devenu le visage de l'équipe ces dernières années. J'essaie toujours de faire mon travail et de donner le maximum, mais je ne ressens plus vraiment ce poids», assure-t-il.

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