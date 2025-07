La pluie qui fait le bonheur de Kaden Groves, la superstition de Jonathan Milan et Axel Laurance le poète: faits marquants de la 20e et avant-dernière étape du Tour de France remportée par l'Australien Kaden Groves samedi à Pontarlier.

🌧️ Le #TDF2025 quitte les montagnes, mais il restait une belle opportunité à saisir pour les baroudeurs ! Après une bataille aussi intense que la pluie, l'échappée a pris le large pour jouer la victoire.



▶️ Voici le résumé de cette 20ème, direction Paris à présent ! pic.twitter.com/d0yAqUrTSz — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

Agence France-Presse Melchior Cordonier

La déclaration du jour

«J'étais tellement heureux quand il s'est mis à pleuvoir», a expliqué l’Australien Kaden Groves, jamais aussi bon quand il fait moche, à Tadej Pogacar, alors que les deux hommes attendaient de monter sur le podium à Pontarlier. Pas convaincu, le maillot jaune a fait une moue avant de féliciter le sprinteur d'Alpecin pour son improbable exploit.

Le superstitieux du jour

Avec 80 points d'avance au classement du maillot vert, Jonathan Milan est désormais assuré de remporter son paletot distinctif s'il termine la dernière étape du Tour dimanche à Paris. Mais l'Italien ne veut pas se réjouir trop vite. «Je suis un peu superstitieux », a expliqué le coureur de Lidl-Trek qui dit avoir passé «vingt jours formidables sur ce Tour de France». «Le maillot vert, on y pense depuis le début de l'année. Je vais réaliser petit à petit. On verra comment ça se passe demain (dimanche), la butte Montmartre constitue un gros point d’interrogation. J'espère qu'on pourra célébrer demain soir», a conclu le colosse italien.

Le poète du jour

Souvent à l'attaque mais pas encore récompensé, Axel Laurance mise sur la dernière étape à Paris pour ouvrir enfin son compteur. En attendant, le coureur français d'Ineos ne perd pas son humour au moment d'écrire sur les réseaux sociaux: «Comme un grand poète le dit +la roue tourne va tourner+.» Il estime aussi qu'il mérite le «pris (sic) du meilleur coureur à contre temps», avant de réaliser sa faute d'orthographe. «*prix, je sais plus si je suis bourré ou fatigué», ajoute-t-il dans un deuxième message.

Le courageux du jour

A l'attaque dans l'échappée sur ses terres, Romain Grégoire a perdu toute chance de victoire dans une violente chute sur une route détrempée. Même s'il était bien amoché, le jeune Français a serré les dents et relativisé à l'arrivée. «C'est un peu ouvert au coude et au genou, mais trois fois rien. Par contre, la hanche a nécessité 4 ou 5 points de suture, donc le docteur a fait ça tranquillement dans le bus. Au moins, c'est fait, et je pourrai repartir tranquillement demain.» Tranquillement.

L’autre combatif du jour

Seul coéquipier de Ben O'Connor a avoir survécu à un début d'étape couru à bloc et sous la pluie, Mauro Schmid a dû s'employer en tête de peloton pour tenter de sauver la 10e place au général de l'Australien, menacée par Jordan Jegat présent dans l'échappée. Malgré une chute dans une descente à 112 km de l'arrivée, l'infatigable rouleur suisse s'est battu pour revenir en tête du peloton afin de continuer de rouler pour O'Connor. En vain. «Avant le virage ça commençait à glisser et après c'était trop tard. On aurait aimé garder le Top 10 mais on peut être fier de la victoire d'étape de Ben» lors de l'étape reine au col de la Loze jeudi, a relativisé Schmid.