Dans les jours à venir, Fort Worth sera au cœur de l'actualité du saut d'obstacles. L'élite mondiale se retrouve dans cette métropole texane pour la finale de la Coupe du monde. Côté suisse, Steve Guerdat nourrit notamment des ambitions de titre.

Steve Guerdat et Iashin Sitte. IMAGO/TT

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

La Dickies Arena ouvrira ses portes dès jeudi soir, heure suisse. En saut d'obstacles, 36 cavaliers et cavalières issus de 19 nations ont franchi l'étape des qualifications et se disputeront le titre officieux de champion du monde en salle. Parmi eux figurent Steve Guerdat et Martin Fuchs, les deux cavaliers suisses qui dominent la discipline depuis une décennie.

Guerdat disputera sa 16e finale, et visera un quatrième titre historique lors de ce concours. Il dépasserait ainsi des légendes de l'équitation telles qu'Hugo Simon, Rodrigo Pessoa, Meredith Michaels-Beerbaum et Marcus Ehning, qui ont également triomphé à trois reprises et se partagent donc le record actuel. Le Jurassien a remporté ses victoires précédentes à Las Vegas en 2015, ainsi qu’à Göteborg en 2016 et 2019.

Iashin Sitte à la place de Dynamix

Le vice-champion olympique de Paris 2024 montera Iashin Sitte. C'est sur ce hongre de douze ans qu'il a remporté en janvier et mars les épreuves de Coupe du monde de saut d'obstacles à respectivement Leipzig et Helsinki. Son cheval vedette, Dynamix, est mis au repos en vue des Championnats du monde à Aix-la-Chapelle, où seront également attribués les premiers billets pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La Coupe du monde revêt depuis toujours une importance particulière pour le cavalier de 43 ans. Durant son enfance, il suivait les épreuves à la télévision, et les souvenirs de concours passionnants le marquent encore aujourd’hui. Il a souligné au magazine spécialisé «PferdeWoche» que ce titre revêt une importance considérable.

Un état de santé fragile

Depuis quelque temps, l’état de santé de Guerdat reste un sujet central. Le champion olympique de Londres 2012 a dû subir deux opérations du dos en février et septembre 2025. A cause de cela, il a manqué la finale de la Coupe du monde à Bâle au printemps dernier. Mais l'équitation se passe bien, voire mieux que prévu, a-t-il expliqué. En même temps, il a décrit une vie quotidienne limitée par des gestes qui lui sont difficiles.

Des sensations d'engourdissement, des fourmillements ou des brûlures l'accompagnent partout. Il ne ressent certes pas de douleurs, mais cela l'exaspère, a-t-il confié à «PferdeWoche».

Grâce à un programme de rééducation quotidien, Guerdat revient petit à petit à son meilleur niveau. Musculation et physiothérapie rythment désormais son quotidien. Il estime avoir fait un nouveau pas en avant. Avec une confiance en soi grandissante et son cheval en pleine forme, il est prêt à repartir à l’attaque.

Martin Fuchs fait partie du cercle élargi des favoris. Le Zurichois mise sur Lorde, un hongre dont l’expérience à ce niveau est encore limitée. Pour le vainqueur de l’édition 2022, la progression est donc tout aussi importante que le résultat. Ses ambitions restent néanmoins élevées: des parcours sans faute doivent lui ouvrir la voie vers le succès.

Un large cercle de favoris

La concurrence s’annonce de taille, même si certains Européens ont renoncé à un voyage outre-Atlantique en vue des Championnats du monde à Aix-la-Chapelle. Parmi eux, le Français Julien Epaillard, qui avait remporté la victoire à Bâle en 2025, fait partie des absents de marque. Bâle a par ailleurs obtenu l’organisation de la finale de la Coupe du monde 2028.

Devant leur public, les cavaliers américains auront leur chance, même si l'ancien vainqueur de la finale, McLain Ward, a dû déclarer forfait à la dernière minute en raison d'une blessure au dos. Menée par Kent Farrington, considéré comme l'incarnation même de la constance, la concurrence des Etats-Unis ne doit pas être sous-estimée. La situation de départ est exceptionnellement ouverte, notamment en raison des forfaits. Les pronostics restent incertains.

Le format exige le maximum des cavaliers et des chevaux: il se divise en un parcours de saut d’obstacles où les fautes sont pénalisées par une pénalité de temps, une épreuve avec barrage au format classique, ainsi que deux manches de très haut niveau dimanche soir. Les fautes s’accumuleront au fil des compétitions. Pour s’imposer et prétendre à la cagnotte totale de 1,3 million d’euros, il faudra non seulement un cheval performant, mais aussi un bon sens tactique et une grande force mentale.