Les deux Suisses présents au 4e tour de l'European Masters ont terminé leur pensum. Tant Cedric Gugler que Jeremy Freiburghaus ont rendu une carte de 72, soit 2 sur le par.

Cedric Gugler aurait souhaité mieux finir. ATS

Sur les greens de Crans-Montana, le Bâlois Gugler a connu un dimanche matin plus compliqué que ses trois premiers parcours qu'il avait à chaque fois conclu sous le par (70) avec 68, 69 et 69. Après avoir raté son affaire avec un +5 samedi, le Grison Freiburghaus n'a pas trouvé la solution dimanche. Il termine donc au 73e rang avec 284 points. Gugler fait un peu miuex avec sa 57e place et un total de 278.

Interrogé par Swiss Golf, Gugler s'est dit très satisfait de sa semaine valaisanne: «J'aurais pu mieux finir ma semaine, mais je suis très content d'avoir récolté ma première carte sur le front du DP World Tour.»

Jeremy Freiburghaus aurait lui aussi souhaité terminer son parcours plus haut dans le classement, mais le Grison tente de positiver: «Le tournoi ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais, mais je vais retirer le positif de tout ça et je suis content d'avoir conclu tout ça sur un birdie pour adoucir ma journée.»

ats