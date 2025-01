Guillaume Dutoit a décidé de mettre un terme à sa carrière, a annoncé Swiss Aquatics. Le Lausannois de 28 ans a communiqué sa décision à la fédération la semaine passée, précise cette dernière.

Guillaume Dutoit n'aura pas eu la carrière rêvée KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Médaillé d'argent aux Européens juniors de 2014 et 9e aux Jeux olympiques de la jeunesse à Nanjiing la même année, Guillaume Dutoit a participé à six championnats du monde dans l'élite. Il s'est surtout illustré en 2022, se classant 4e avec Jonathan Suckow en plongeon synchronisé et 8e en individuel aux Mondiaux de Budapest puis deux fois 4e aux Europe de Rome (en individuel et en synchro).

Guillaume Dutoit reste sur une saison 2024 décevante. Il avait été contraint de déclarer forfait pour les championnats d'Europe de Belgrade en raison d'un souci de santé, après avoir manqué la qualification pour les Jeux olympiques de Paris en synchronisé en compagnie de Jonathan Suckow.