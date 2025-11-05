  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Volleyball - Challenge Cup Rien ne les arrête : Guin et Cheseaux filent en seizièmes

ATS

5.11.2025 - 22:23

Et ça continue pour les clubs suisses! Guin et Cheseaux se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Challenge Cup, troisième niveau de la Coupe d'Europe.

Les clubs suisses brillent sur la scène européenne (illustration).
Les clubs suisses brillent sur la scène européenne (illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 22:23

Après sa victoire 3-1 à domicile, Guin s'est imposé avec le même score lors du match retour au Kosovo contre Fer Volley Ferizaj. Les Fribourgeoises affronteront le Panathinaikos.

Cheseaux a assuré sa qualification malgré une défaite 3-2 à l'extérieur lors du match retour contre Levski Sofia. Les Vaudoises avaient remporté le match aller 3-0. Leur prochain adversaire s'appelle Las Palmas.

Les deux représentants suisses disputeront d'abord un match à domicile entre le 25 et le 27 novembre. Les matchs retour auront lieu du 2 au 4 décembre. Kanti Schaffhouse est qualifié pour les seizièmes de finale et jouera d'abord à l'extérieur contre Ostrava.

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Il découvre un magot en or en creusant dans son jardin près de Lyon
«L'antisémitisme a pris le dessus sur le bon sens», dit un ministre israélien
Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!