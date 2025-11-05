Et ça continue pour les clubs suisses! Guin et Cheseaux se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Challenge Cup, troisième niveau de la Coupe d'Europe.

Les clubs suisses brillent sur la scène européenne (illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après sa victoire 3-1 à domicile, Guin s'est imposé avec le même score lors du match retour au Kosovo contre Fer Volley Ferizaj. Les Fribourgeoises affronteront le Panathinaikos.

Cheseaux a assuré sa qualification malgré une défaite 3-2 à l'extérieur lors du match retour contre Levski Sofia. Les Vaudoises avaient remporté le match aller 3-0. Leur prochain adversaire s'appelle Las Palmas.

Les deux représentants suisses disputeront d'abord un match à domicile entre le 25 et le 27 novembre. Les matchs retour auront lieu du 2 au 4 décembre. Kanti Schaffhouse est qualifié pour les seizièmes de finale et jouera d'abord à l'extérieur contre Ostrava.