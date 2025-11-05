Et ça continue pour les clubs suisses! Guin et Cheseaux se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Challenge Cup, troisième niveau de la Coupe d'Europe.
Après sa victoire 3-1 à domicile, Guin s'est imposé avec le même score lors du match retour au Kosovo contre Fer Volley Ferizaj. Les Fribourgeoises affronteront le Panathinaikos.
Cheseaux a assuré sa qualification malgré une défaite 3-2 à l'extérieur lors du match retour contre Levski Sofia. Les Vaudoises avaient remporté le match aller 3-0. Leur prochain adversaire s'appelle Las Palmas.
Les deux représentants suisses disputeront d'abord un match à domicile entre le 25 et le 27 novembre. Les matchs retour auront lieu du 2 au 4 décembre. Kanti Schaffhouse est qualifié pour les seizièmes de finale et jouera d'abord à l'extérieur contre Ostrava.