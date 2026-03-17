Lancé dans son tour du monde à la voile à l'envers en solitaire, Guirec Soudée a repassé l'équateur lundi matin après 83 jours de mer à bord du MACSF, avec une confortable avance sur le record.

Agence France-Presse Clara Francey

«Je suis en plein passage du pot au noir. Je devrais en sortir mardi en fin de journée, maximum. Pour l’instant, j’ai toujours un petit vent. Ce qui est cool, c’est que je ne me suis pas complètement arrêté», a raconté le skipper de 34 ans, joint par l'AFP.

Soudée est revenu dans l'hémisphère nord à 9h57 (10h57 heure française) avec 5.000 milles d'avance sur la trace de référence établie par Jean-Luc Van Den Heede en 2004. Lundi soir, il lui restait 3.000 milles à parcourir pour rallier l'arrivée au large de Brest.

«Plus je regarde la carto, plus je commence à avoir hâte d’arriver. Il n’y a pas longtemps, ça paraissait encore loin. Là, je me dis que la semaine prochaine, si tout va bien... mes routages me donnent une arrivée entre le 27 et le 28 mars», a dit Soudée.

La fin du parcours s'annonce toutefois délicate pour le marin qui doit composer avec un safran tribord endommagé par une collision avec un engin de pêche après le cap de Bonne-Espérance.

«Il peut encore se passer énormément de choses. Parfois, c’est dans le golfe de Gascogne que tu te fais cueillir. Moi, tant que ce n’est pas franchi, ce n’est pas franchi. Je reste concentré», a assuré celui qui s'était fait connaître à l'occasion d'une première longue aventure en bateau autour du monde, accompagné de sa poule Monique.

Personne n'a jamais réussi à boucler un tour du monde à l'envers en Ultim, et seuls cinq marins l'ont déjà fait en monocoque. Le record tient depuis 2004, en 122 jours et 14 heures.

Soudée s'attaque à ce record à bord du vieux Géronimo, mis à l'eau en 2001 et redessiné en 2012-2013. Il espère mettre moins de 100 jours pour remettre les pieds à terre.