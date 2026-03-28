L'aventurier français Guirec Soudée a pulvérisé samedi le record du tour du monde à l'envers (d'est en ouest, contre vents et courants dominants) à bord du maxi-trimaran MACSF. Il l'a réalisé en 94 jours, 21 heures et 58 minutes.

Contre vents et marées, Soudée signe un record mondial (archives). IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Guirec Soudée, qui a parcouru plus de 37'670 milles (environ 70'000 km) autour de la planète, a franchi samedi à 9h34 la ligne virtuelle d'arrivée, située entre l'île d'Ouessant et le cap Lizard, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre.

Le skipper de 34 ans détrône son compatriote, le navigateur vendéen Jean-Luc Van Den Heede, qui avait établi le précédent record en 2004, en 122 jours et 14 heures, sur le monocoque Adrien.

Le jeune père de famille est le sixième skipper à boucler un tel tour du monde et le premier à le faire en multicoque, là où ses prédécesseurs avaient tous utilisé un monocoque, support plus stable et résistant aux conditions difficiles qu'impose cette route à contresens.