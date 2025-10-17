  1. Clients Privés
Mondiaux Gymnastique : six Suisses en lice pour briller à Jakarta

ATS

17.10.2025 - 10:19

Six Suisses disputeront dès dimanche et jusqu'au 25 octobre les championnats du monde de gymnastique artistique à Jakarta. La quête d'une médaille constituerait un immense exploit.

La quête d'une médaille constituerait un immense exploit pour Lena Bickel et la Suisse.
La quête d'une médaille constituerait un immense exploit pour Lena Bickel et la Suisse.
ats

Keystone-SDA

17.10.2025, 10:19

Noe Seifert, Florian Langenegger, Luca Giubellini et Marco Pfyl ainsi que Lena Bickel et Anny Wu font partie des 501 participants. La sélection n'a rien à voir avec celle des derniers Européens: «Comme il s'agit de Mondiaux individuels, nous avons volontairement fixé des critères de sélection élevés», explique David Huser, chef de mission olympique au sein de la fédération suisse (FSG).

Des championnats du monde individuels sont vraiment particuliers pour l'équipe de Suisse masculine, qui brille souvent – surtout – par son excellente cohésion. Celle-ci a été mise en évidence lors des championnats d'Europe de Leipzig en mai dernier, lorsque l'équipe composée de Seifert, Langenegger, Matteo et Luca Giubellini ainsi qu'Ian Raubal a remporté une historique médaille d'argent.

Gymnastique. Les Suisses signent un exploit historique aux Européens !

GymnastiqueLes Suisses signent un exploit historique aux Européens !

Les objectifs sont donc différents à Jakarta. Chez les hommes, on vise une place dans le top 12 en finale du concours général et au moins une qualification pour une finale par engin. Le candidat le plus prometteur pour un exploit est Noe Seifert, 26 ans, qui est le plus expérimenté de l'équipe.

Lors des Championnats d'Europe 2025, Seifert a accédé à la finale du concours général en tant que vainqueur des qualifications, et il avait dû se contenter du 6e rang. Avant son voyage à Jakarta, il a déclaré à CH Media qu'il serait difficile de remporter une médaille en raison de la forte concurrence. Luca Giubellini est du même avis, mais il fait de Seifert un outsider.

Chez les femmes, l'objectif est différent. Seules deux athlètes se rendent en Indonésie – avec l'espoir d'atteindre la finale du concours général. Aux championnats d'Europe de Leipzig, Anny Wu, 22 ans, y était parvenue, terminant au 16e rang.

