Fabian Recher a offert à la Suisse une neuvième médaille en para-cyclisme dimanche lors de l'ultime journée des Mondiaux sur route de Zurich. Le handbiker bernois s'est paré de bronze dans la course en ligne.

Fabian Recher (droite) et Joseph Fritsch à la fin de la course KEYSTONE

ATS

Recher a livré un duel acharné pour la 3e place avec le Polonais Rafal Wilk pendant plusieurs tours, mais il a finalement devancé son rival de huit secondes après 57,8 km de course. Tobias Lötscher et Felix Frohofer ont quant à eux terminé la course de la catégorie H4, gagnée par le Français Joseph Fritsch, aux 6e et 9e rangs.

Pour Recher, il s'agit du deuxième podium dans ces championnats du monde à domicile, après l'argent du contre-la-montre. La délégation suisse de para-cyclisme termine donc ces joutes avec neuf médailles: quatre d'or, trois d'argent et deux de bronze.

dom, ats