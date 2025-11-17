Un troisième duo suisse est assuré de disputer les 16es de finale aux Mondiaux d'Adelaide. Yves Haussener et Julian Friedli ont en effet décroché la 2e place du groupe J lundi.

Yves Haussener et Julian Friedli ont décroché la 2e place du groupe J lundi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Bâlois et l'Argovien ont cueilli leur deuxième succès en trois matches en dominant les Cubains Damian Gomez/Eblis Veranes 21-13 21-18. Ils ont ainsi parfaitement su réagir à leur défaite – attendue – subie samedi face aux Qataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan, qui font partie des favoris.

Haussener/Friedli accompagnent Marco Krattiger/Leo Dillier et les soeurs Vergé-Dépré en 16es de finale. Troisièmes du groupe A, juste derrière Krattiger/Dillier, le duo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan doit patienter avant de savoir s'il décrochera directement son ticket pour les 16es de finale ou s'il devra passer par un barrage mardi.