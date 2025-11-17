  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de beachvolley Un troisième duo suisse en 16es de finale

ATS

17.11.2025 - 09:31

Un troisième duo suisse est assuré de disputer les 16es de finale aux Mondiaux d'Adelaide. Yves Haussener et Julian Friedli ont en effet décroché la 2e place du groupe J lundi.

Yves Haussener et Julian Friedli ont décroché la 2e place du groupe J lundi.
Yves Haussener et Julian Friedli ont décroché la 2e place du groupe J lundi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.11.2025, 09:31

Le Bâlois et l'Argovien ont cueilli leur deuxième succès en trois matches en dominant les Cubains Damian Gomez/Eblis Veranes 21-13 21-18. Ils ont ainsi parfaitement su réagir à leur défaite – attendue – subie samedi face aux Qataris Cherif Younousse/Ahmed Tijan, qui font partie des favoris.

Haussener/Friedli accompagnent Marco Krattiger/Leo Dillier et les soeurs Vergé-Dépré en 16es de finale. Troisièmes du groupe A, juste derrière Krattiger/Dillier, le duo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan doit patienter avant de savoir s'il décrochera directement son ticket pour les 16es de finale ou s'il devra passer par un barrage mardi.

Beachvolley. Mondiaux d’Adelaide : Heidrich et Jordan poursuivent leur route

BeachvolleyMondiaux d’Adelaide : Heidrich et Jordan poursuivent leur route

Les plus lus

Trump répudie sa plus fervente supportrice
Quand l’État devient le laquais des ultra-riches
Berne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!
«Je n'avais plus aucun appétit» : la dénutrition des personnes âgées, maladie insidieuse
Kim Kardashian veut tout donner pour passer le barreau