Hinault qui craque et laisse filer LeMond en 1986; le même LeMond qui cède face à Fignon trois ans plus tard: le Tour de France revient pour la première fois en plus de trois décennies à Superbagnères, offrant une touche vintage à la 14e étape, samedi.

Laurent Fignon en 1989. AFP

Keystone-SDA ATS

Si, à l'été 2023, le retour au Puy-de-Dôme a surtout réveillé le souvenir du duel Jacques Anquetil-Raymond Poulidor en 1964, la montée finale de 12,4 km entre Luchon et Superbagnères (à 1804 m d'altitude, soit plus de 900 m de dénivelé, 7,5% de moyenne), fleure bon les «eighties».

Ce samedi, pour la première arrivée à Superbagnères depuis 1989, le parcours de 183 km, avec les cols du Tourmalet, d'Aspin et de Peyresourde, a été «conçu sur le modèle de l'édition 1986», a d'ailleurs souligné le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Retour sur un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître.

1986: l'orgueil de Hinault, la riposte de LeMond

Âgé de 31 ans, Bernard Hinault dispute son dernier Tour. Lauréat pour la cinquième fois de l'épreuve un an plus tôt, le Breton a promis de se mettre au service de Greg LeMond, son coéquipier américain. Mais entre les stars de La Vie Claire – l'équipe créée deux ans plus tôt par Bernard Tapie -, l'affaire a commencé à tourner au vinaigre dès l'entrée dans les Pyrénées, à la veille de Superbagnères.

Sur la route de Pau, Hinault a attaqué sans prévenir et s'est assuré une marge de plus de cinq minutes au classement sur l'Américain. Le lendemain, au départ de la 13e étape, le Français a l'avantage de connaître la montée finale vers Superbagnères, escaladée pour la première fois par le Tour en 1961 et où il a gagné un contre-la-montre en 79.

Maillot jaune sur le dos, Hinault, qui peut encore devenir le premier coureur à remporter six fois l'épreuve, ne met pas longtemps à confirmer les craintes naissantes de LeMond: le Breton joue sa carte personnelle. A l'attaque dès la descente du Tourmalet, il avale Aspin et vire en tête au sommet de Peyresourde. Mais le «Blaireau» a présumé de ses forces...

Rejoint par le groupe des poursuivants avant Luchon, il laisse l'Américain filer vers la victoire à Superbagnères, en accusant 4'30 de retard sur la ligne.

Si le Français sauve le maillot jaune, Greg LeMond a repris l'ascendant, et compris qu'il ne pourrait compter que sur lui-même ou presque. Car si les deux coureurs donnent le change, franchissant l'arrivée main dans la main quelques jours plus tard à l'Alpe-d'Huez, la tension restera forte au sein de la Vie Claire.

Et Bernard Hinault l'avouera bien plus tard. «C'était mon dernier Tour, alors je ne comptais pas, j'attaquais quand j'en avais envie en me disant +s'il explose, c'est moi qui gagne+».

1989: Fignon-LeMond, duel de revenants

Drôle de Tour 89, qui doit se finir pour la première fois par un contre-la-montre sur les Champs-Elysées. Victime d'un accident de chasse deux ans plus tôt, Greg LeMond est de retour, au sein de la modeste équipe ADR-Agrigel. Laurent Fignon, double vainqueur (1983-84), sort lui d'un long tunnel. Quant au vainqueur sortant, Pedro Delgado, il perd beaucoup de temps au départ du Luxembourg... où il se présente en retard sur la rampe de lancement du prologue.

Lors de la 10e étape, entre Cauterets et Superbagnères, c'est logiquement l'Espagnol qui lance les hostilités. «Perico» attaque dans la vallée et rejoint les échappées Robert Millar et Charly Mottet dans Aspin. Si l'Ecossais le bat sur la ligne d'arrivée, Delgado apparaît comme le grand bénéficiaire: LeMond, qui a pris le maillot jaune cinq jours plus tôt, et Fignon sont à plus de trois minutes.

Mais c'est bien entre ces deux derniers que le Tour va se jouer... Dans les dernières pentes, les plus ardues, de Superbagnères, le Français décroche l'Américain et endosse sa première tunique jaune depuis cinq ans. En ne cédant que 12 secondes, Greg LeMond a toutefois plus que limité les dégâts. Au général, sept secondes les séparent alors. Douze jours plus tard, au bout d'un duel de toute beauté, il en manquera huit au Français.