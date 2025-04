Le parcours de Liège-Bastogne-Liège, au programme dimanche, correspond aux qualités de puncheur de Marc Hirschi. Mais le Bernois atteint rarement sa meilleure forme à cette période de l'année.

De son propre aveu, Marc Hirschi n’est actuellement pas «dans la forme de sa vie». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Suisse n'a pas abordé la campagne des classiques ardennaises dans les meilleures conditions. «Je ne suis pas dans la forme de ma vie. J'ai souffert au Tour du Pays basque», avait-il dit il y a une dizaine de jours.

Le Bernois espérait profiter d'une semaine d'entraînement pour se remettre dans le coup. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. Dimanche lors de l'Amstel Gold Race, il n'a pas pu accompagner les plus forts à 40 km de l'arrivée. Mercredi, il n'a pas non plus pu s'illustrer sur la Flèche wallonne, au contraire de ses compatriotes Jan Christen et Mauro Schmid.

Plus à l'aise en automne

Hirschi ne cache pas avoir souvent de la peine à donner son maximum au printemps. «Oui, c'est vrai, j'ai fait l'expérience que c'est un peu plus dur pour moi à cette période de l'année», explique-t-il. L'an passé, à part une 2e place à l'Amstel, il a connu ses résultats les plus probants en fin d'été et en automne, avec plusieurs succès dont la Clasica San Sebastian. Il avait aussi fini 6e des Mondiaux à Zurich.

En 2020, l'année où il avait éclaté au plus haut niveau, Hirschi avait gagné la Flèche wallonne et fini 2e de Liège-Bastogne-Liège. Les deux courses ardennaises avaient alors été déplacées en automne en raison de la pandémie. Le Bernois avait aussi remporté une étape de Tour de France et terminé 3e de la course en ligne des Mondiaux à Imola.

Une nouvelle liberté chez Tudor

«Comme type de coureur, je suis encore le même que lors de ma super saison», assure le Suisse. Il avait rejoint l'équipe UAE en 2021, dans laquelle il a souvent et beaucoup travaillé pour Tadej Pogacar.

Mais depuis son passage chez Tudor cette année, il est libéré de son rôle de coéquipier de luxe. Il assume le leadership de la formation suisse avec le Français Julian Alaphilippe. «Pour moi, c'est un grand honneur que d'avoir l'équipe derrière. Mais je suis aussi heureux de partager la responsabilité avec Julian. On peut ainsi courir de manière ouverte.»

Ce transfert chez Tudor, une formation qui ne fait pas (encore) partie du World Tour, n'a pas eu de conséquences négatives sur la préparation. «Au contraire. Je suis revenu vers mon ancien entraîneur Sebastian Deckert. En ce qui concerne la gestion des entraînements et les infrastructures, il n'y a pas de différence notable», conclut-il.