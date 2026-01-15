Mathilde Gremaud est la seule Suissesse à avoir atteint la finale de l'Open de Laax en slopestyle.

Sarah Höfflin ne prendra pas part à la finale du slopestyle à Laax (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La championne olympique et double championne du monde a terminé 3e des qualifications avec 70,68 points, derrière les Chinoises Eileen Gu (81,68) et Mengting Liu (74,68).

Sarah Höfflin (55,75) et Giulia Tanno (49,93) ont respectivement terminé 17e et 20e, manquant le top 10 et donc leur qualification pour la finale.

Chez les hommes, trois Suisses, Andri Ragettli, Kim Gubser et Nils Rhyner, se sont qualifiés pour la finale qui réunira 14 riders et qui aura lieu, comme celle des femmes, samedi après-midi (à partir de 13h30).

Fabian Bösch, champion du monde de slopestyle en 2015, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, a manqué de 0,19 point seulement une place en finale.