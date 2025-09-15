  1. Clients Privés
«Honte» ou «admiration» Le final chaotique de la Vuelta sème la controverse

Nicolas Larchevêque

15.9.2025

Le directeur du Tour d'Espagne cycliste Javier Guillén a qualifié lundi les manifestations pro-palestiniennes ayant conduit à l'interruption de la dernière étape de «totalement inacceptables». De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a redit sa «profonde admiration» pour les manifestants.

Cyclisme : la Vuelta s’achève dans le chaos à Madrid

Cyclisme : la Vuelta s’achève dans le chaos à Madrid

La Vuelta s'est terminée dans le chaos dimanche à Madrid, où la 21e et dernière étape a dû être abrégée en raison d'importantes manifestations pro-palestiniennes.

15.09.2025

Agence France-Presse

15.09.2025, 13:12

15.09.2025, 14:55

«Je souhaite condamner ce qui s'est passé lors de la dernière étape, il n'y a pas de commentaire à faire, les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui s'est passé est totalement inacceptable», a déclaré Javier Guillén lors d'une conférence de presse, assurant que les manifestations visant l'équipe Israel-Premier Tech auraient pu se dérouler dans le respect du déroulement de la course.

Tour d’Espagne. Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

Tour d’EspagneLes manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !

Malgré un dispositif policier renforcé, des milliers de manifestants ont pénétré sur le parcours de la course dans divers points du centre-ville alors que les coureurs approchaient de la capitale espagnole. Sur Gran Via, en plein coeur touristique de la ville, à Atocha, près de la gare centrale, mais aussi Plaza de Colon, plusieurs groupes de militants avec des drapeaux palestiniens ont fait tomber les barrières qui protégeaient le circuit final que les cyclistes devaient emprunter à plusieurs reprises.

L'annonce de l'arrêt définitif de la course, perturbée quasi-quotidiennement depuis trois semaines par des actions de militants propalestiens demandant l'exclusion de l'équipe Israel-premier Tech, à été applaudi comme une victoire par les manifestants. «Cette Vuelta, c'est la Palestine qui la gagne», ont-ils chanté.

La déception de Vingegaard. «C'est dommage qu'on nous ait volé ce moment d'éternité»

La déception de Vingegaard«C'est dommage qu'on nous ait volé ce moment d'éternité»

Les podiums et cérémonies protocolaires ont été annulés et le Danois Jonas Vingegaard, en tête du classement général, a été déclaré vainqueur.

Les politiques espagnols s’écharpent

L'interruption de cette 21e étape a enflammé le débat politique en Espagne, où plusieurs membres du gouvernement se sont félicités du succès de la mobilisation, tandis que l'opposition fustige «une honte internationale».

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a notamment redit lundi «sa profonde admiration pour la société civile espagnole qui se mobilise contre l'injustice», au lendemain des manifestations propalestiniennes à Madrid.

Le socialiste, très critique à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahu et qui a fait de la cause palestinienne une de ses priorités, a en outre estimé lundi qu'Israël ne devrait participer à «aucune compétition internationale (...) tant que la barbarie continuerait» à Gaza, évoquant l'exemple de la Russie et des sanctions qui visent ses sportifs depuis l'invasion de l'Ukraine.

Tour d’Espagne. Jonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

Tour d’EspagneJonas Vingegaard couronné dans une Vuelta tourmentée

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

