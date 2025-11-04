  1. Clients Privés
NBA Les Rockets brillent, Niederhäuser envoyé en G League

ATS

4.11.2025 - 08:31

Les Houston Rockets poursuivent leur série victorieuse en NBA. L'équipe de Clint Capela a enlevé sa quatrième victoire consécutive en dominant 110-102 les Dallas Mavericks.

Keystone-SDA

04.11.2025, 08:31

04.11.2025, 08:41

Après deux défaites initiales, Houston va beaucoup mieux. Désormais remplaçant, Clint Capela a amené sa pierre à l'édifice avec 4 points, 8 rebonds et 2 contres en seulement 11 minutes.

Sixième revers en sept matches pour les Washington Wizards face aux Knicks 119-102 au Madison Square Garden. Kyshawn George a été le joueur le plus utilisé et a terminé le match avec 15 points, 5 rebonds, 2 assists et 3 interceptions. Le Chablaisien s'affirme de plus en plus et tourne à 18,3 pts de moyenne.

C'est logiquement un peu plus compliqué pour Yanic Konan Niederhäuser. Le Fribourgeois, qui a récemment d'une blessure à la cheville, a été envoyé en G League au sein des San Diego Clippers. De quoi obtenir de grosses minutes de jeu. Les Clippers ont été battus 120-119 par Miami.

NBA. Niederhäuser blessé, les Clippers s’arrachent au buzzer

NBANiederhäuser blessé, les Clippers s’arrachent au buzzer

